Dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların hikayesini konu edinen Savaşçı dizisi, 17. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Peki Savaşçı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Savaşçı 17. bölüm fragmanı ve özeti...
SAVAŞÇI 17. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Alican Albayrak, Uğur Biçer, Bahadır Vatanoğlu, Hakan Dinçkol ve Doğan Bayraktar gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisi, 17. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte Savaşçı 17. bölüm fragmanı ve özeti..
Suriye’de teröristlerin elinden kurtardıkları Türkmen kadınlar ve çocuklarla Türkiye sınırına ilerleyen Kılıç Timi, Yüzbaşı Kağan’a gelen acil habere dikkat kesilir. Başçavuş Turan da, el bombasının pimini çekerek kendini öldürmeye çalışan terör mağduru Türkmen kızını, canı pahasına durdurmaya çalışır. Ankara’da Kılıç Timi’ni bekleyen büyük tehlikeye rağmen Turan, yaptığı planla herkesi şaşırtır.
Temo ise, Kopuz Albay ve Pia’nın karşısına çıkarak gerilimin tırmanmasına sebep olur. En az babası kadar acımasız ve tehlikeli bir terörist olan Temo, hedefindeki Albay Kopuz ve Kılıç Timi için kalleşçe planlarını devreye sokar. Diğer taraftan Doktor ve Rojda cephesindeki beklenmedik gelişmeler, olayların seyrini sürpriz bir şekilde değiştirir.
Savaşçı 17. bölümü bu akşam 20:00'de Fox TV'de yayınlanacak.
BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Savaşçı dizisinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen 16. bölümünde;
Konferans salonunda patlayan bomba, Aslı ve Kağan’ı ölümle burun buruna getirmiştir. Patlama sonrası Kağan kendine gelse de, bombanın yakınında olan Aslı, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır. Kağan ve diğerleri büyük bir endişeyle Aslı’dan gelecek iyi haberleri beklerken, umutlar gittikçe tükenir...
Bu arada karargaha gelen bir istihbaratla operasyon kararı alan General Kutalmış ve Albay Kopuz, Kılıç Timi’ni Üsteğmen Serdar komutasında harekete geçirir. Fakat Yüzbaşı Kağan, sevdiği kadın ölümle pençeleşse de, timiyle birlikte göreve gitmekte ısrar edecek ve annesi Selver’in karşı koymasına rağmen o operasyona çıkacaktır.
Çünkü terör yine çirkin yüzünü göstermiştir. Söz konusu olan operasyon, Aslı gibi terör mağduru kadınların ve kız çocuklarının kurtarılmasıdır.
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