Bordo Bereli olan Kılıç Timi'nin hikayesini konu edinen Savaşçı 17. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Kılıç Timi, Başçavuş Turan'ın vurulduğu haberiyle yıkılırlar. İşte Savaşçı 17. bölüm özeti...

SAVAŞÇI 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suriye’de teröristlerin elinden kurtardıkları Türkmen kadınlar ve çocuklarla Türkiye sınırına ilerleyen Kılıç Timi, Yüzbaşı Kağan’a gelen acil habere dikkat kesilir. Başçavuş Turan da, el bombasının pimini çekerek kendini öldürmeye çalışan terör mağduru Türkmen kızını, canı pahasına durdurmaya çalışır. Ankara’da Kılıç Timi’ni bekleyen büyük tehlikeye rağmen Turan, yaptığı planla herkesi şaşırtır.

Temo ise, Kopuz Albay ve Pia’nın karşısına çıkarak gerilimin tırmanmasına sebep olur. En az babası kadar acımasız ve tehlikeli bir terörist olan Temo, hedefindeki Albay Kopuz ve Kılıç Timi için kalleşçe planlarını devreye sokar. Diğer taraftan Doktor ve Rojda cephesindeki beklenmedik gelişmeler, olayların seyrini sürpriz bir şekilde değiştirir.

SAVAŞÇI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı’nın 18. bölüm fragmanı henüz FOX TV’nin internet adresi üzerinden yayınlanmadı. Ancak Savaşçı 18. bölüm fragmanı birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

SAVAŞÇI OYUNCULARI

Berk Oktay(Yüzbaşı Kağan Bozok)

Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın "deli" gözüyle baktığı tiplerden.

Yıldız Çağrı Atiksoy(Aslı Özkaynak)

Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan’la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.

Murat Serezli(Albay Halil İbrahim Kopuz)

Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Fırat Albayram(Üsteğmen Serdar Türkmen)

Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan’dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.

Burç Kümbetlioğlu(Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat)

Erzurum’un Horasan ilçesinden. Timin abisi ve Anadolu yüzü. Karısı Hatice. Kağan ona tekrar mesleğe dönmeyi teklif edince, hiç düşünmeden kabul eder. Dünyalar Bayram’ın olmuştur.

Alican Albayrak(Teğmen Murat Gündoğdu)

Çanakkaleli. Murat, Kağan’ın çok güvendiği, makul, soğukkanlı, bilgili bir adam. Operasyonlarda Kağan’ı dengeleyen, kararlara mantık getiren bir asker.

Uğur Biçer(Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş)

Denizlili. Genç ve bekar astsubay. Can arkadaşı Galip'le birlikte Kılıç Timi'nin enerjisi.

Bahadır Vatanoğlu(Astsubay Üstçavuş Galip Aygün)

Gaziantepli. Can arkadaşı Emre ile birlikte Kılıç Tim'inin gülen yüzü ve neşeli tarafıdırlar. Emre ile aynı kıza aşık olmak dahil pek çok macera yaşarlar, didişir, atışırlar ama daima birbirlerinin sırtını kollarlar.

Hakan Dinçkol(Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu)

Edirneli, Bulgaristan göçmeni. Çoğu zaman hüzünlü bir ifadesi var. Disiplinli, işini çok iyi yapan bir asker. Ama geçmişten gelen bir trajedi, onun bugününü de belirliyor. Çok az konuşur Turan Başçavuş. Ama konuştuğunda, kitaptan konuşur, lafı gediğine koyar. Timin maneviyatı odur.

Nazan Diper(Selver Bozok)

Kağan’ın annesi. Kocasının ölümünden sonra büyük mücadelelerle çocuklarını okutmuş, ikisinin de adam olduğunu görmüştür. Kağan görevdeyken uykusuzdur. O, ailesini bir arada tutmaya çalışan anne iken, oğlu Kağan da ana vatanı bir arada tutmaya çalışan bir savaşçıdır ve tüm savaşçılar gibi, annesiyle çok özel bir ilişkisi vardır.

Doğan Bayraktar(Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez)

Adanmış, saf ve temiz bir asker, bir köy çocuğu. Astsubay Selçuk, timin Anadolu yüzlerinden biridir. Karşılıksız fedakarlığın, sabrın cisimleşmiş hali. Bekardır.

Zeynep Elçin(Yıldız Bozok)

Kağan’ın kız kardeşi. Akıllı, olgun bir genç kız. Tıp fakültesi son sınıfta. Abisinin desteğiyle üniversiteyi bitiriyor, ona minnet dolu. Abisinin yakın silah arkadaşı Serdar’a içten içe bir sevgi besliyor.

Yeliz Akkaya(Hatice Bayat)

Astsubay Bayram Bayat’ın eşi. Aklıbaşında, liseyi bitirmiş, dirayetli, dengeli bir kadın. Kocasına her bakımdan destek, tam bir yoldaş. Hatice, Bayram’ın çöktüğü yerde bile onu ayağa kaldıracak kadar mücadeleci. Kocasını sever, tam bir Anadolu kadını...

Savaşcı

Savaşcı 17. bölüm