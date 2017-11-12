Savaşçı 20. son bölüm fragmanı: Albay Kopuz bulunacak mı?

Savaşçı 20. bölüm ile bu akşam seyircisinin karşısına çıkacak. Albay Kopuz'un ortadan kaybolduğu Savaşçı'da Yüzbaşı Kağan Bozok ve Tim endişeli. Kırlangıç Paia Albay Kopuz'un ortadan kaybolması ile ilgili hazırlığını yaparken, bir yandan da bunu fırsat bilen Temo Albay'ı bulmak için hain planlarını sergiler. İşte Savaşçı 20. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SAVAŞÇI 20. SON BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Takipçileriyle 20. randevusuna çıkacak olan Savaşçı'da gerilim yükseliyor. Albay Kopuz ortadan kayboluyor. Albay Kopuz'un ortadan kaybolmasıyla Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi, Kopuz'un hayatıyla ilgili endişeleniyor. Nefeslerin tutulduğu Savaşçı'da General Kutalmış'ın verdiği görev Kılıç Timi'ni rahatsız ediyor. Diğer yandan da Albay Kopuz'un ortadan kaybolmasını öğrenen Kırlangıç Paşa bunun için gerekli hazırlık yapmaktadır.

Savaşçı 20. bölüm 2. fragmanı

Savaşçı 20. bölüm fragmanı

Albay'ın kaybolmasıyla ilgili Temo ise boş durmaz. Albay'ı bulmak için hain planlar yapan Temo planlarını devreye sokuyor. Yakaladığı bir ayrıntıyla devreye giren Temo, Albay'ı ele geçirmek üzere yola çıkıyor. Ama Albay’la karşı karşıya gelmek sandığı kadar kolay olmayacaktır...

SAVAŞÇI 19. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yüzbaşı Kağan, Doktor’un barajı bombalamasına izin vermez ama yaptığı hamle onu ölümle burun buruna getirir. Kılıç Timi, Kağan’ı kurtarmak için harekete geçerken, Doktor kıyıya çıkmayı başarır ve kaçmaya çalışır. Ama Kılıç Timi’nin elinden kurtulmak sandığı kadar kolay olmaz.

Temo ise okul servisinden Eren’i kaçırmıştır. Oğlunun hayatından endişelenen Hatice fenalaşıp hastaneye kaldırılırken, operasyondan dönen Bayram’a bu haberi vermek herkes için çok zordur.

Alınan istihbaratla Kılıç Timi, Eren’i kurtarmak için operasyona çıkar. Fakat olayların seyri Temo’nun bile tahmin edemeyeceği kadar farklı gelişir. Her şeyi göze alan Albay Kopuz, Eren için elindeki son kozu kullanır.

SAVAŞÇI OYUNCULARI

Berk Oktay(Yüzbaşı Kağan Bozok)

Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın "deli" gözüyle baktığı tiplerden.

Yıldız Çağrı Atiksoy(Aslı Özkaynak)

Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan’la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.

Murat Serezli(Albay Halil İbrahim Kopuz)

Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Fırat Albayram(Üsteğmen Serdar Türkmen)

Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan’dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.

Burç Kümbetlioğlu(Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat)

Erzurum’un Horasan ilçesinden. Timin abisi ve Anadolu yüzü. Karısı Hatice. Kağan ona tekrar mesleğe dönmeyi teklif edince, hiç düşünmeden kabul eder. Dünyalar Bayram’ın olmuştur.

Alican Albayrak(Teğmen Murat Gündoğdu)

Çanakkaleli. Murat, Kağan’ın çok güvendiği, makul, soğukkanlı, bilgili bir adam. Operasyonlarda Kağan’ı dengeleyen, kararlara mantık getiren bir asker.

Uğur Biçer(Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş)

Denizlili. Genç ve bekar astsubay. Can arkadaşı Galip'le birlikte Kılıç Timi'nin enerjisi.

Bahadır Vatanoğlu(Astsubay Üstçavuş Galip Aygün)

Gaziantepli. Can arkadaşı Emre ile birlikte Kılıç Tim'inin gülen yüzü ve neşeli tarafıdırlar. Emre ile aynı kıza aşık olmak dahil pek çok macera yaşarlar, didişir, atışırlar ama daima birbirlerinin sırtını kollarlar.

Hakan Dinçkol(Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu)

Edirneli, Bulgaristan göçmeni. Çoğu zaman hüzünlü bir ifadesi var. Disiplinli, işini çok iyi yapan bir asker. Ama geçmişten gelen bir trajedi, onun bugününü de belirliyor. Çok az konuşur Turan Başçavuş. Ama konuştuğunda, kitaptan konuşur, lafı gediğine koyar. Timin maneviyatı odur.

Nazan Diper(Selver Bozok)

Kağan’ın annesi. Kocasının ölümünden sonra büyük mücadelelerle çocuklarını okutmuş, ikisinin de adam olduğunu görmüştür. Kağan görevdeyken uykusuzdur. O, ailesini bir arada tutmaya çalışan anne iken, oğlu Kağan da ana vatanı bir arada tutmaya çalışan bir savaşçıdır ve tüm savaşçılar gibi, annesiyle çok özel bir ilişkisi vardır.

Doğan Bayraktar(Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez)

Adanmış, saf ve temiz bir asker, bir köy çocuğu. Astsubay Selçuk, timin Anadolu yüzlerinden biridir. Karşılıksız fedakarlığın, sabrın cisimleşmiş hali. Bekardır

Zeynep Elçin(Yıldız Bozok)

Kağan’ın kız kardeşi. Akıllı, olgun bir genç kız. Tıp fakültesi son sınıfta. Abisinin desteğiyle üniversiteyi bitiriyor, ona minnet dolu. Abisinin yakın silah arkadaşı Serdar’a içten içe bir sevgi besliyor.

Yeliz Akkaya(Hatice Bayat)

Astsubay Bayram Bayat’ın eşi. Aklıbaşında, liseyi bitirmiş, dirayetli, dengeli bir kadın. Kocasına her bakımdan destek, tam bir yoldaş. Hatice, Bayram’ın çöktüğü yerde bile onu ayağa kaldıracak kadar mücadeleci. Kocasını sever, tam bir Anadolu kadını...

Ali Tarık Fındık(Uzman Çavuş İlyas)

1992 Iğdır doğumlu. Uzman Çavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.