Savaşçı 23. bölüm fragmanı çıktı mı? Savaşçı yeni bölüm fragmanı

Dün akşam Fox TV'de 22. bölümüyle ekrana gelen Savaşçı dizisi izleyicisinin beğenisini kazandı. Yayınlanan 22. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçen izleyiciler, Savaşçı 23. bölüm fragmanının ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Dün akşam ekrana gelen bölümde Kılıç Timi, hassas bir göreve başladı. İnternet üzerinde de "Savaşçı 23. bölüm fragmanı" aramasını yapan izleyiciler, yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Peki Savaşçı 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Alican Albayrak ve Uğur Biçer gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisi, dün akşam 22. bölümüyle ekrana geldi. Yayınlanan 22. bölümün sona ermesiyle birlikte de izleyiciler yeni bölüm fragmanı için bekleyişe başladı.
Yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, Savaşçı 23. bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. Ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacak? Kılıç Timi operasyonda neler yapacak?
Savaşçı 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla beraber izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.
Kırlangıç Paşa, Temo’nun tehditiyle karşı karşıya kalırken, aldığı haberle deliye dönen Yüzbaşı Haydar, zaman kaybetmeden harekete geçer. Yüzbaşı Kağan ve Kılıç Timi bu operasyonda Yörük Haydar’ı canları pahasına yalnız bırakmaz. Ama Yüzbaşı Haydar Bozkurt’un acısını ve öfkesini dizginlemek hiç kolay olmayacaktır.
Bu arada Doktor’un mezarıyla ilgili gelen haber karargahta herkesi şaşırtırken, sınır ötesine geçmeye çalışan Temo yalnız değildir...
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