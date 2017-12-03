Savaşçı 23. yeni bölümde zorlu görev! İşte yeni fragman

Savaşçı, FOX TV'de yayınlanan, başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli'nin paylaştığı aksiyon ve askeri türündeki Türk televizyon dizisi. Savaşçı’da Kılıç Timi yine zorlu bir göreve çıkıyor! İşte yeni fragmanı...

SAVAŞÇI 23. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Kaçırılan mühendisleri kurtarmak için harekete geçen Kılıç Timi, bu operasyonu Azerbaycan Özel Kuvvetler timiyle birlikte gerçekleştirecektir. Sahadan gelen istihbaratdan kuşku duyan Yüzbaşı Kağan, yaptığı doğru hamlelerle teröristlerin kurduğu pusuyu bertaraf eder. Mühendislerin kaçırılmasını kimin tezgahladığını anlayan Kağan için şimdi önemli olan mühendislerin sağ salim teröristlerin elinden alınmasıdır.

Bu arada Ankara’da Aslı, Kağan’ın telefondaki teklifiyle şaşkına dönerken Kubilay’ın paçaları tutuşur. Kırlangıç Paşa ise kıymetlisi Albay Kopuz için Pia’yı uyarmaktan geri durmaz. Diğer taraftan Yüzbaşı Haydar Bozkurt’dan gelen telefon karargahta şok etkisi yaratırken, Kağan Bozok’u harekete geçirir.

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