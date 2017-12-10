Savaşçı 24. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde bir yandan Albay Kopuz, Temo'yu ortadan kaldırmaya kararlı iken diğer yandan da Yüzbaşı Haydar ile ilgili karargaha gelen bir bilgi herkesi endişelendiriyor. İşte Savaşçı 24. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

SAVAŞÇI 24. BÖLÜM FRAGMANI: ALBAY KOPUZ, TEMO'YU ORTADAN KALDIRABİLECEK Mİ?

Temo’yu ortadan kaldırmaya kararlı olan Albay Kopuz, gelen en küçük istihbaratı dahi değerlendirir. Temo ise bağlantılı olduğu diğer terör örgütleriyle yeni bir oluşum için hazırlıklarını sürdürürken, Kılıç Timi’ni alt etmenin yollarını arar.

Bu arada karargaha Yüzbaşı Haydar’la ilgili gelen bilgi herkesi endişelendirir. Yörük Haydar’ın intikam peşine düşeceğini anlayan Albay Kopuz, Kağan’ı onu durdurması için görevlendirir.

Savaşçı 24. bölüm 2. fragmanı;

Savaşçı 24. bölüm fragmanı;

Kağan ve Aslı’nın söz merasimi için süren hazırlıkları ise sonunda biter. Kızı Albay Kopuz isteyecektir, kimden isteyeceği ise tam bir sürprizdir...

SAVAŞÇI 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kaçırılan mühendisleri kurtarmak için harekete geçen Kılıç Timi, bu operasyonu Azerbaycan Özel Kuvvetler timiyle birlikte gerçekleştirecektir. Sahadan gelen istihbaratdan kuşku duyan Yüzbaşı Kağan, yaptığı doğru hamlelerle teröristlerin kurduğu pusuyu bertaraf eder. Mühendislerin kaçırılmasını kimin tezgahladığını anlayan Kağan için şimdi önemli olan mühendislerin sağ salim teröristlerin elinden alınmasıdır.

Bu arada Ankara’da Aslı, Kağan’ın telefondaki teklifiyle şaşkına dönerken Kubilay’ın paçaları tutuşur. Kırlangıç Paşa ise kıymetlisi Albay Kopuz için Pia’yı uyarmaktan geri durmaz. Diğer taraftan Yüzbaşı Haydar Bozkurt’dan gelen telefon karargahta şok etkisi yaratırken, Kağan Bozok’u harekete geçirir.

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