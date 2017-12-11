Dün akşam Fox TV'de 24. bölümüyle ekrana gelen Savaşçı dizisi izleyicisinin beğenisini kazandı. Yayınlanan 24. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçen izleyiciler, Savaşçı 25. bölüm fragmanının ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Dün akşam ekrana gelen bölümde Kılıç Timi, hassas bir göreve başladı. İnternet üzerinde de "Savaşçı 25. bölüm fragmanı" aramasını yapan izleyiciler, yeni bölüm fragmanını heyecanla bekliyor. Peki Savaşçı 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Alican Albayrak ve Uğur Biçer gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı dizisi, dün akşam 24. bölümüyle ekrana geldi. Yayınlanan 24. bölümün sona ermesiyle birlikte de izleyiciler yeni bölüm fragmanı için bekleyişe başladı.

Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, Savaşçı 25. bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. Ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacak?

Savaşçı 25. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla beraber izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SAVAŞÇI 24. BÖLÜM ÖZETİ

Temo’yu ortadan kaldırmaya kararlı olan Albay Kopuz, gelen en küçük istihbaratı dahi değerlendirir. Temo ise bağlantılı olduğu diğer terör örgütleriyle yeni bir oluşum için hazırlıklarını sürdürürken, Kılıç Timi’ni alt etmenin yollarını arar. Bu arada karargaha Yüzbaşı Haydar’la ilgili gelen bilgi herkesi endişelendirir. Yörük Haydar’ın intikam peşine düşeceğini anlayan Albay Kopuz, Kağan’ı onu durdurması için görevlendirir.

Kağan ve Aslı’nın söz merasimi için süren hazırlıkları ise sonunda biter. Kızı Albay Kopuz isteyecektir, kimden isteyeceği ise tam bir sürprizdir...

SAVAŞÇI OYUNCULARI

Berk Oktay(Yüzbaşı Kağan Bozok)



Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın "deli" gözüyle baktığı tiplerden.

Yıldız Çağrı Atiksoy(Aslı Özkaynak)

Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan’la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.

Murat Serezli(Albay Halil İbrahim Kopuz)

Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Burç Kümbetlioğlu(Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat)

Erzurum’un Horasan ilçesinden. Timin abisi ve Anadolu yüzü. Karısı Hatice. Kağan ona tekrar mesleğe dönmeyi teklif edince, hiç düşünmeden kabul eder. Dünyalar Bayram’ın olmuştur.

Fırat Albayram(Üsteğmen Serdar Türkmen)

Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan’dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.

Alican Albayrak(Teğmen Murat Gündoğdu)

Çanakkaleli. Murat, Kağan’ın çok güvendiği, makul, soğukkanlı, bilgili bir adam. Operasyonlarda Kağan’ı dengeleyen, kararlara mantık getiren bir asker.

Hakan Dinçkol(Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu)

Edirneli, Bulgaristan göçmeni. Çoğu zaman hüzünlü bir ifadesi var. Disiplinli, işini çok iyi yapan bir asker. Ama geçmişten gelen bir trajedi, onun bugününü de belirliyor. Çok az konuşur Turan Başçavuş. Ama konuştuğunda, kitaptan konuşur, lafı gediğine koyar. Timin maneviyatı odur.

Doğan Bayraktar(Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez)

Adanmış, saf ve temiz bir asker, bir köy çocuğu. Astsubay Selçuk, timin Anadolu yüzlerinden biridir. Karşılıksız fedakarlığın, sabrın cisimleşmiş hali. Bekardır.

Uğur Biçer(Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş)

Denizlili. Genç ve bekar astsubay. Can arkadaşı Galip'le birlikte Kılıç Timi'nin enerjisi.

Bahadır Vatanoğlu(Astsubay Üstçavuş Galip Aygün)

Gaziantepli. Can arkadaşı Emre ile birlikte Kılıç Tim'inin gülen yüzü ve neşeli tarafıdırlar. Emre ile aynı kıza aşık olmak dahil pek çok macera yaşarlar, didişir, atışırlar ama daima birbirlerinin sırtını kollarlar.

Nazan Diper(Selver Bozok)

Kağan’ın annesi. Kocasının ölümünden sonra büyük mücadelelerle çocuklarını okutmuş, ikisinin de adam olduğunu görmüştür. Kağan görevdeyken uykusuzdur. O, ailesini bir arada tutmaya çalışan anne iken, oğlu Kağan da ana vatanı bir arada tutmaya çalışan bir savaşçıdır ve tüm savaşçılar gibi, annesiyle çok özel bir ilişkisi vardır.

Zeynep Elçin(Yıldız Bozok)

Kağan’ın kız kardeşi. Akıllı, olgun bir genç kız. Tıp fakültesi son sınıfta. Abisinin desteğiyle üniversiteyi bitiriyor, ona minnet dolu. Abisinin yakın silah arkadaşı Serdar’a içten içe bir sevgi besliyor.

Yeliz Akkaya(Hatice Bayat)

Astsubay Bayram Bayat’ın eşi. Aklıbaşında, liseyi bitirmiş, dirayetli, dengeli bir kadın. Kocasına her bakımdan destek, tam bir yoldaş. Hatice, Bayram’ın çöktüğü yerde bile onu ayağa kaldıracak kadar mücadeleci. Kocasını sever, tam bir Anadolu kadını...

Ali Tarık Fındık(Uzman Çavuş İlyas)

1992 Iğdır doğumlu. Uzman Çavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.

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Savaşçı 25. bölüm

Savaşçı 25. bölüm fragmanı

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