Başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Burç Kümbetlioğlu, Fırat Albayram, Uğur Biçer, Hakan Dinçkol, Bahadır Vatanoğlu, Alican Albayrak ve Doğan Bayraktar'ın paylaştığı Savaşçı dizisinde bu akşam heyecan dorukta olacak. Savaşçı dizisi 26. bölümde Kırlangıç Paşa haklı çıkacak mı?

SAVAŞÇI 26. Yeni bölümde yaşanacaklar?

Kırlangıç Paşa, Pia’yla ilgili şüphelerinde haklı mı çıkıyor? Pia’nın Albay Kopuz’un hayatına girmesi, Temo’nun büyük planının bir parçası mı? Pia’nın evinde her şeyden habersiz bulunan Kopuz Albay için şimdi ölümle yaşam arasında ince bir çizgi vardır.

Yüzbaşı Haydar ise yıllarca gururla üzerinde taşıdığı üniformasından vazgeçmeye kararlıdır. Yörük Haydar’ın istifa etmesini önlemek sandıkları kadar kolay olmayacak ama Kağan’ın devreye girmesi Haydar’ı bir kez daha düşünmeye itecektir.

Bu arada Kılıç Timi, gelen istihbaratlar doğrultusunda, Temo’yla bağlantısı belirlenen teröristleri ele geçirmek için harekete geçer. Gerilimin gittikçe tırmandığı bu operasyonda, gelişen olaylar timi ölümle burun buruna getirirken, Kılıç Timi’nde silinmeyecek izler bırakacaktır...

Savaşçı yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

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Savaşçı 26. bölüm

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