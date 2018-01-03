Savaşçı, FOX TV'de yayınlanan, başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli'nin paylaştığı aksiyon ve askeri türünü konu edinen dizi 26. bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından izleyiciler "Savaşçı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapmaya başladı. Heyecanla beklenen fragman yayınlandı. İşte Savaşçı 27. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SAVAŞÇI 27. BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı 27. yeni bölümü ile 14 Ocak Pazar 20:00'de FOX TV'de!

SAVAŞÇI 26. BÖLÜM ÖZETİ

Kırlangıç Paşa, Pia’yla ilgili şüphelerinde haklı mı çıkıyor? Pia’nın Albay Kopuz’un hayatına girmesi, Temo’nun büyük planının bir parçası mı? Pia’nın evinde her şeyden habersiz bulunan Kopuz Albay için şimdi ölümle yaşam arasında ince bir çizgi vardır.

Yüzbaşı Haydar ise yıllarca gururla üzerinde taşıdığı üniformasından vazgeçmeye kararlıdır. Yörük Haydar’ın istifa etmesini önlemek sandıkları kadar kolay olmayacak ama Kağan’ın devreye girmesi Haydar’ı bir kez daha düşünmeye itecektir.

Bu arada Kılıç Timi, gelen istihbaratlar doğrultusunda, Temo’yla bağlantısı belirlenen teröristleri ele geçirmek için harekete geçer. Gerilimin gittikçe tırmandığı bu operasyonda, gelişen olaylar timi ölümle burun buruna getirirken, Kılıç Timi’nde silinmeyecek izler bırakacaktır...

savaşçı

Savaşçı 27. bölüm

Savaşçı 27. bölüm fragmanı

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