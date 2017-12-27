Savaşçı, FOX TV'de yayınlanan, başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli'nin paylaştığı aksiyon ve askeri türündeki Türk televizyon dizisi. Savaşçı 26. bölümü ile ekranlardaydı. Dizinin sıkı takipçileri Savaşçı 27. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki, Savaşçı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SAVAŞÇI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisi 26. son bölümü ile yayınlanmış ve izleyicisinden tam not almıştı. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler internet üzerinden "Savaşçı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapmaya başladı. Savaşçı 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 27. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

SAVAŞÇI 26. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kırlangıç Paşa, Pia’yla ilgili şüphelerinde haklı mı çıkıyor? Pia’nın Albay Kopuz’un hayatına girmesi, Temo’nun büyük planının bir parçası mı? Pia’nın evinde her şeyden habersiz bulunan Kopuz Albay için şimdi ölümle yaşam arasında ince bir çizgi vardır. Yüzbaşı Haydar ise yıllarca gururla üzerinde taşıdığı üniformasından vazgeçmeye kararlıdır. Yörük Haydar’ın istifa etmesini önlemek sandıkları kadar kolay olmayacak ama Kağan’ın devreye girmesi Haydar’ı bir kez daha düşünmeye itecektir.

Bu arada Kılıç Timi, gelen istihbaratlar doğrultusunda, Temo’yla bağlantısı belirlenen teröristleri ele geçirmek için harekete geçer. Gerilimin gittikçe tırmandığı bu operasyonda, gelişen olaylar timi ölümle burun buruna getirirken, Kılıç Timi’nde silinmeyecek izler bırakacaktır...

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Savaşçı 27. yeni bölüm

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