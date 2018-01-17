Savaşçı, FOX TV'de yayınlanan, başrollerini Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaştığı aksiyon ve askeri türündeki dizinin sıkı takipçileri internet üzerinden "Savaşçı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapıyor. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Savaşçı 28. yeni bölümde neler olacak? İşte, Savaşçı 28. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SAVAŞÇI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaşçı 28. yeni bölümü ile 21 Ocak 2018 Pazar 20:00'de FOX Tv'de yayınlanacak!

SAVAŞÇI 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vurulmuş ve ağır yaralıdır. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıdır.

Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep olur. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirir.

Diğer tarafta ise Temo’yu ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalayan Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirirken, Temo şeytani planlarına bir yenisini daha ekler.

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Savaşçı yeni bölüm fragmanı

Savaşçı 28. bölüm fragmanı

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