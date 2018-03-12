Savaşçı dizisi 35. son bölümü ile ekranlara gelip, izleyicisi tarafından tam not almıştı. Son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden Savaşçı izleyicileri yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Peki Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar ve son bölüm özeti...

SAVAŞÇI 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisi 35. son bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler "36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramasını yapmaya başladı. Heyecanla beklenen Savaşçı 36. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizde yer alacaktır.

SAVAŞÇI 35. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi konsolosluğu savunmaya hazırdır. Fakat Çeto’nun şeytani planı, yörenin önemli aşiretlerinden biriyle Kılıç Timi’ni karşı karşıya getirir. Bu arada Kuzgun da Ankara’da boş durmaz. Yaptığı hamleyle Albay Kopuz’u ve Kağan’ı köşeye sıkıştırmaya çalışır.

Ancak karargaha gelen beklenmedik bir bilgi Albay Kopuz’u harekete geçirir. Bir yandan şehirde Kuzgun’un tehditi bertaraf edilmeye çalışılırken diğer yandan da kuşatma altında kalan konsolosluk, Yüzbaşı Haydar’ın yaptığı çılgınca bir planla kurtarılmak zorundadır.

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