Savaşçı'nın bu akşam ekranlara gelen bölümü yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Savaşçı'da Albay Kopuz ölümle yaşam arasında gidip gelirken Yüzbaşı Kağani Kuzgun'un fişini çekmek için harekete geçer. Karagahta yaşananlar ise işleri iyice karıştırdı. İşte Savaşçı yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve son bölüm özeti.

SAVAŞÇI 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden erişebilirsiniz.

SAVAŞÇI 39. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kılıç Timi ve Albay Kopuz için zor anlar!

Selçuk’un canı pahasına Türk bayrağını tepeden indirmeyen Kılıç Timi, onun için son görevini yerine getirmiştir. Yüzbaşı Kağan, yaptığı planla Çeto ve Seyfi’ye cehennemi yaşatmak için harekete geçer. Ama bu arada Kılıç Timi’ne gelen haber tam bir sürpriz olacaktır.

Albay Kopuz ise ölümle yaşam arasında ince bir çizgidedir şimdi. Pia Kuzgun’un amacını anlamıştır ancak her şey için çok geçtir artık. Sevdiği adama ölümü getirmiştir.

Gelen istihbaratlar doğrultusunda, Kuzgun’un bir sonraki hamlesini tahmin eden Yüzbaşı Kağan hazırlığını yapar. Fakat büyük risk taşıyan bu operasyon için düğmeye basılırken, aynı anda karargahta gelişen beklenmedik durum, olayları daha da karmaşık hale getirecektir.

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