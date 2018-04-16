İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı, ekrana gelen 40. bölüm sonrasında bekleniyor. Savaşçı'nın 40. bölümünde Selçuk ve Doğan onu durdurmaya çalışırken, Albay’ın müdahelesi kafaları karıştırıyor. Peki İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin 40. son bölüm özeti...

SAVAŞÇI 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Uğur Biçer ve Bahadır Vatanoğlu'nun yer aldığı Savaşçı dizisi, 41. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı.

Savaşçı 41. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Fragman yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

SAVAŞÇI 40. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çiğdem ve Yeter deşifre olma riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Kılıç Timi silah arkadaşlarını kurtarmak için Kağan’dan emir beklerken, Çiğdem’in şaşırtan hamlesi olayın seyrini değiştirir.

Diğer tarafta ise Seyfi’nin karargahta olması gerilime sebep olur. Selçuk ve Doğan onu durdurmaya çalışırken, Albay’ın müdahelesi kafaları karıştırır.

Roza ve Çeto, köylerden silah zoruyla topladıkları adamlarla Kuzgun’un yanına ulaşmaya çalışırken, attıkları pusuyla izlerini kaybettirmeye çalışırlar. Ancak peşlerinde olan Kılıç Timi’nin vazgeçmeye niyeti yoktur ve Albay Kopuz’un da sahaya çıkmasıyla hedefe adım adım yaklaşırlar.

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