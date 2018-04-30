Savaşçı 42. son bölümü bu akşam ekranlarda izleyici ile buluştu. Savaşçı'da heyecan yine çok yüksek. Kılıç Timi, gelen operasyon emiryle çok büyük bir tehlike altına girdi. Dizinin tutkunları Savaşçı 43. yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı. Savaşçı ile ilgili detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.

SAVAŞÇI 42. SON BÖLÜM ÖZETİ

Savaşçı’da olaylar hız kesmiyor!

Kılıç Timi, karargahtaki eğlence sırasında, kırsaldan gelen saldırı haberiyle harekete geçer. Albay Kopuz saldırıyı yapanın Çeto ve Roza olduğunu ve doktorları rehin aldıklarını öğrenir. Kılıç Timi, Çeto ve Roza’nın izini sürerken aldıkları istihbaratla, asıl hedefin çok daha büyük olduğu ortaya çıkar ve farklı örgüte mensup çok tehlikeli iki teröristin izine ulaşırlar. Bu iki teröristle ilgili ortaya çıkan gerçekler ve bir araya gelecekleri bilgisi Albay Kopuz’u ve General Kutalmış’ı endişelendirir. Ancak hiç beklenmeyen bir gelişme daha olur ve bu teröristlerle ilgili karargaha yabancı devletlerden ortak operasyon talebi gelir. Kuşku uyandırıcı bu taleple ilgili Albay Kopuz gerekli önlemleri alırken, teröristlerin buluşacağı noktaya ulaşan Kılıç Timi büyük tehlike altındadır...

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