Savaşçı yeni bölümü bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Savaşçı son bölümde Kılıç Timi, gelen istihbaratlar doğrultusunda, Temo’yla bağlantısı belirlenen teröristleri ele geçirmek için harekete geçti. Gerilimin gittikçe tırmandığı bu operasyonda, gelişen olaylar timi ölümle burun buruna getirirken, Kılıç Timi’nde silinmeyecek izler bıraktı. Savaşçı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

SAVAŞÇI BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Savaşçı'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ancak yılbaşı nedeniyle diziye 1 hafta ara verildiği için yeni bölüm bu akşam değil, 14 Ocak pazar günü yayınlanacak.

SAVAŞÇI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kırlangıç Paşa, Pia’yla ilgili şüphelerinde haklı mı çıkıyor? Pia’nın Albay Kopuz’un hayatına girmesi, Temo’nun büyük planının bir parçası mı? Pia’nın evinde her şeyden habersiz bulunan Kopuz Albay için şimdi ölümle yaşam arasında ince bir çizgi vardır.

Yüzbaşı Haydar ise yıllarca gururla üzerinde taşıdığı üniformasından vazgeçmeye kararlıdır. Yörük Haydar’ın istifa etmesini önlemek sandıkları kadar kolay olmayacak ama Kağan’ın devreye girmesi Haydar’ı bir kez daha düşünmeye itecektir.

Bu arada Kılıç Timi, gelen istihbaratlar doğrultusunda, Temo’yla bağlantısı belirlenen teröristleri ele geçirmek için harekete geçer. Gerilimin gittikçe tırmandığı bu operasyonda, gelişen olaylar timi ölümle burun buruna getirirken, Kılıç Timi’nde silinmeyecek izler bırakacaktır...

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