Savaşçı son bölüm - Savaşçı 14. bölüm fragmanında olaylar hız kesmiyor

Bordo Bereli olan Kılıç Timi'nin hikayesini konu edinen Savaşçı 14. yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Kılıç Timi, Yüzbaşı Kağan'ın isteğini tereddütsüz kabul ederek, her türlü riski göze alıyor. İşte Savaşçı 14. son bölüm fragmanı ve özeti...

SAVAŞÇI 14. SON BÖLÜM FRAGMANI

KILIÇ TİMİ, HER TÜRKÜ RİSKİ GÖZE ALIYOR

Doktor, Kopuz Albay’ı yok etmek için, şeytani planlarını devreye sokarken, Yüzbaşı Kağan, Mehmetçiği hedefleyen binlerce silahın, Doktor’un eline geçmemesi için hemen harekete geçmek zorundadır. Ama bu operasyon için Kağan’ın Kılıç Timi’nden bir talebi olur. Yüzbaşı Kağan’ın isteğini hiç tereddütsüz kabul eden Kılıç Timi, her türlü riski göze alır.

Doktor, şimdi büyük bir sabırsızlıkla silahlarını beklerken, sevkiyatı durdurmayı kafasına koyan Yüzbaşı Kağan ve komutasındaki Kılıç Timi, ölüme doğru adım adım ilerlemektedir.

SAVAŞÇI 13. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

YÜZBAŞI KAĞAN'IN ÖFKESİ HİÇ BU KADAR YAKICI OLMAMIŞTI

Karakolun askerlerinden Onur’un şehit olması Kağan’ı deliye döndürür. Ele geçirilen uyuşturucuyu Doktor’un gözleri önünde ateşe veren Yüzbaşı Kağan, şimdi bir kez daha hainlerin namlusunun ucundadır. Sınır karakolunda yaşanan bu ölüm-kalım savaşında,

Doktor, Kopuz Albay’ın kılıcını kırmaya niyetliyken, Yüzbaşı Bozok ve Kılıç Timi şehit Mehmetçiğin kanını yerde bırakmamaya kararlıdır. Şimdi hedefine kitlenen Kılıç Timi’nden kaçmak, Doktor’un sandığı kadar kolay olmayacaktır!

SAVAŞÇI OYUNCULARI

Berk Oktay(Yüzbaşı Kağan Bozok)

Tim komutanı. Gözüpek, zeki, cesur, inatçı ve kararlı bir subay. Keskin nişancı, yakın dövüşte çok iyi. Körü körüne disiplin konusunda ise berbat. Politik davranmaz, meydan okumayı sever ve asla geri çekilmez. Rasyonel her insanın "deli" gözüyle baktığı tiplerden.

Yıldız Çağrı Atiksoy(Aslı Özkaynak)

Uluslararası Politika konusunda uzman. Tam titri, “Yardımcı Doçent Doktor”… Tv programlarına, tartışmalara çıkar. Ağzı laf yapan, cerbezeli, çekici biri. Bir kaza sonrası Kağan’la tanışırlar. Uzun zamandır ezberlenmiş formüllerle algıladığı kendi ülkesini, Kağan üzerinden yeniden keşfedecektir.

Murat Serezli(Albay Halil İbrahim Kopuz)

Dirayetli, yiğit bir komutan. Bizim timimiz, onun komutası altında. Karısının 90'ların sonunda teröristlerce öldürülmesinden sonra, Kopuz için askerlik ve mücadele dışında, hayatında hiçbir şey kalmamıştır. Ancak bu mücadele, onun için kör bir intikam ve nefret mücadelesi değil.

Fırat Albayram(Üsteğmen Serdar Türkmen)

Ankaralı. Timde Yüzbaşı Kağan’dan sonraki adam. Neşeli, fırlama ve akıllı bir subay. İşkence görmüş, travmatik şeyler yaşamıştır. Tim, hem onu kurtarmak, hem de geri kazanmak için büyük bir mücadele verir. Travma sonrası bu noktaya tekrar gelmesi biraz zaman alacak.

Burç Kümbetlioğlu(Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Bayat)

Erzurum’un Horasan ilçesinden. Timin abisi ve Anadolu yüzü. Karısı Hatice. Kağan ona tekrar mesleğe dönmeyi teklif edince, hiç düşünmeden kabul eder. Dünyalar Bayram’ın olmuştur.

Alican Albayrak(Teğmen Murat Gündoğdu)

Çanakkaleli. Murat, Kağan’ın çok güvendiği, makul, soğukkanlı, bilgili bir adam. Operasyonlarda Kağan’ı dengeleyen, kararlara mantık getiren bir asker.

Uğur Biçer(Astsubay Üstçavuş Emre Durmuş)

Denizlili. Genç ve bekar astsubay. Can arkadaşı Galip'le birlikte Kılıç Timi'nin enerjisi.

Bahadır Vatanoğlu(Astsubay Üstçavuş Galip Aygün)

Gaziantepli. Can arkadaşı Emre ile birlikte Kılıç Tim'inin gülen yüzü ve neşeli tarafıdırlar. Emre ile aynı kıza aşık olmak dahil pek çok macera yaşarlar, didişir, atışırlar ama daima birbirlerinin sırtını kollarlar.

Hakan Dinçkol(Astsubay Başçavuş Turan Hüseyinoğlu)

Edirneli, Bulgaristan göçmeni. Çoğu zaman hüzünlü bir ifadesi var. Disiplinli, işini çok iyi yapan bir asker. Ama geçmişten gelen bir trajedi, onun bugününü de belirliyor. Çok az konuşur Turan Başçavuş. Ama konuştuğunda, kitaptan konuşur, lafı gediğine koyar. Timin maneviyatı odur.

Nazan Diper(Selver Bozok)

Kağan’ın annesi. Kocasının ölümünden sonra büyük mücadelelerle çocuklarını okutmuş, ikisinin de adam olduğunu görmüştür. Kağan görevdeyken uykusuzdur. O, ailesini bir arada tutmaya çalışan anne iken, oğlu Kağan da ana vatanı bir arada tutmaya çalışan bir savaşçıdır ve tüm savaşçılar gibi, annesiyle çok özel bir ilişkisi vardır.

Doğan Bayraktar(Astsubay Kıdemli Üstçavuş Selçuk Yenilmez)

Adanmış, saf ve temiz bir asker, bir köy çocuğu. Astsubay Selçuk, timin Anadolu yüzlerinden biridir. Karşılıksız fedakarlığın, sabrın cisimleşmiş hali. Bekardır.

Zeynep Elçin(Yıldız Bozok)

Kağan’ın kız kardeşi. Akıllı, olgun bir genç kız. Tıp fakültesi son sınıfta. Abisinin desteğiyle üniversiteyi bitiriyor, ona minnet dolu. Abisinin yakın silah arkadaşı Serdar’a içten içe bir sevgi besliyor.

Yeliz Akkaya(Hatice Bayat)

Astsubay Bayram Bayat’ın eşi. Aklıbaşında, liseyi bitirmiş, dirayetli, dengeli bir kadın. Kocasına her bakımdan destek, tam bir yoldaş. Hatice, Bayram’ın çöktüğü yerde bile onu ayağa kaldıracak kadar mücadeleci. Kocasını sever, tam bir Anadolu kadını...

Ali Tarık Fındık(Uzman Çavuş İlyas)

1992 Iğdır doğumlu. Uzman Çavuş. Temiz, Anadolu çocuğu. Sessiz, gerektiğinde kısa cümlelerle konuşur. Görev adamı.

SAVAŞÇI GENEL HİKAYE

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi...

Hikaye, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

savaşçı son bölüm

Savaşçı 14. bölüm