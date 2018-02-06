İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık ve avukatların beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. FETÖ'nün gelişimi ve örgütlenmesine ilişkin detaylara yer verilen mütalaada, sanıklar hakkındaki suçlama konularına değinildi.

ATİLLA TAŞ'A YİNE TUTUKLAMA TALEBİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; savcı esas hakkındaki mütalaasında tutuksuz sanıklar Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'ın tutuklanmalarını, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun ise tahliyesini talep etti.

DARBE SUÇUNDAN BERAAT İSTENDİ

Mütalaada ayrıca, sanık Yakup Çetin, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Oğuz Usluer, Murat Aksoy Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ihlal ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlarından beraatlerine karar verilmesini istendi.

Yurtdışında bulunduğu tespit edilen firari sanıklar Saif Sefa ile Bülent Ceyhan'ın ise dosyasının ayrılmasına yargılamalarına ayrıca devam edilmesine karar verilmesi talep edildi.

Savcı mütalaasında, bu sanıklardan Yıldız, Çetin, Kılıç, Acar, Aydın, Kılıç, Akkuş ve Usluer'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Emre Soncan, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Ufuk Şanlı, Cuma Ulus, Mutlu Çölgeçen, Ahmet Memiş, Ünal Tanık, Bünyamin Köseli, Davut Aydın, Muhammed Said Kuloğlu, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin, Seyid Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Oğuz Usluer ve Atilla Taş'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

"Terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan sanıkların bu hallerinin devamını talep eden savcı, aynı suçtan ceza istenen tutuksuz sanıklar Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli ve Cihan Acar'ın da tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu ile tutuksuz sanıklar Murat Aksoy ve Muhterem Tanık'ın "Silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmalarını isteyen savcı, Çulhaoğlu'nun tahliye edilmesini talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak amacıyla süre istedi.

ARA KARAR

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan ele geçirilen dijital materyallerin iadesini karar verdi.

Tutuklu sanıklardan Halil İbrahim Balta'nın sağlık sorunları gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmeden mahkeme, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için avukatlara süre vererek duruşmayı erteledi.

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