Son Dakika: Savcı, Rıza Sarraf'ın suçlamaları kabul ettiğini açıkladı!

DHA'nın aktardığına göre, Rıza Sarraf suçlamaları kabul etti. Sarraf'ın mahkemede Mehmet Hakan Atilla aleyhine tanıklık edeceği belirtildi.

ABD'li savcı Rıza Sarraf'ın suçlamayı kabul ettiği ve Atilla’ya karşı tanıklık yapmak üzere bugün ya da yarın mahkemeye getirileceğini söyledi.

Hakim Berman, uzatma talebini reddettikten sonra savcılardan Sid Kamaraju’ya ‘Bugün kimleri tanık olarak çağıracaksınız’ diye sordu.

Savcı ise "OFAC’tan bilirkişi Mark Dubowitz, FBI ajanı Lisa Palluconi, FBI tanığı Bülent Bulut ve eğer zaman kalırsa Rıza Sarraf savcılığın tanıkları olarak bugün kürsüye çıkacaklar" cevabını verdi.

Bugün gündüz saatlerinde ABD'deki Rıza Sarraf davası soruşturmasına ilişkin eski CHP milletvekili Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, "Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü" iddiasıyla FETÖ firarisi Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın aktardığına göre, ABD'deki davada listede ismi yer alan iki kişi hakkında yakalama kararı çıktığı belirtildi. Yakalama kararı, "ABD'de yer alan kurgu ve plan işbirlikçiliği" adı altındaki soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Geçtiğimiz gün ABD’de tutuklu Reza Zarrab davasında yargıç, “davanın tek sanığının eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla olacağını” açıklamıştı.

Savcılıkla işbirliği yapacağı konuşulan Zarrab, dünkü duruşmaya da katılmamış, jüri seçimi sadece Atilla için yapılmıştı.

"ABD Zarrab’a karşı” olan davanın adı, “ABD, Atilla’ya karşı” olarak değiştirilmişti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye’ye kumpas kurulduğunu belirtip, “Zarrab tehditle iftiracılığa zorlanıyor” demişti.

CANITEZ'İN BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ABD'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada tanık olan Osman Zeki Canıtez'in, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Canıtez'in, takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi olarak görev yaptığı da ortaya çıktı.

DAVANIN ADI DEĞİŞTİ

‘ABD Zarrab’a karşı’ olan davanın adı da ‘ABD Atilla’ya karşı’ olarak değişti. Daha sonra Yargıç Berman, Atilla’ya yönelik “ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları yasadışı yollarla delmek, ABD kurumlarını aldatmak ve kara para aklamakla” ilgili suçlamaları 6 madde halinde okudu. Seçmen ya da ehliyet numarasına göre mahkemeye davet edilen 100’e yakın jüri adayına yemin ettirildi. Ardından adaylara savcılarla, savunma avukatlarıyla, iddianamede ve davayla bağlantılı olabilecek kişi ve kuruluşların yer aldığı 9 sayfalık dokümanda adı geçenlerle bağlantılarının olup olmadığı soruldu. Berman’ın “Müslümanlara, Türkiye ve İran vatandaşlarına karşı olumlu ya da olumsuz güçlü bir kanaatiniz var mı? “ sorusu da dikkati çekti. Jüri adaylarına, çoğunlukla 17 Aralık kumpasında hedef seçilen kişiler ve kuruluşların isimleri söylenerek, haklarında ne düşündükleri soruldu. Yargıç, seçilecek üyelerden davaya ilişkin haberleri takip etmemelerini ve konuyla ilgili başkalarıyla tartışmamalarını istedi.

SERİ DURUŞMA OLACAK

Duruşmaların 2, 3 veya 4 hafta seri olarak devam edeceğini söyleyen Berman hafta içi her gün başlangıç saati olarak 09.15’i verdi. Ad ve soyadları gizli tutulan jüri adayları numaralarla tanımlandı. Aday sayısının fazla olması nedeniyle gazeteciler ve diğer izleyiciler duruşmayı başka bir salondan video konferans yoluyla izledi.

ATİLLA'NIN AVUKATLARINDAN İKİ HAFTA ERTELEME TALEBİ

Anadolu Ajansı'nın haberine göre ise New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları bugün başlayacak jürili duruşmanın iki hafta ertelenmesini talep etti, savcılık ise savunmanın bu talebine itiraz etti.

DURUŞMA BUGÜN TSİ İLE 17:30'DA

Atilla'nın tek başına yargılanacağı davada jüri seçiminin tamamlanması ve Yargıç Richard Berman'ın duruşmanın bugün TSİ ile 17:30'da başlayacağını açıklamasının ardından sanık Atilla'nın avukatları mahkemeye sundukları dilekçede duruşmanın iki hafta ertlenmesi talebinde bulundu.

Duruşmanın ertelenmesi talebine gerekçe olarak ise "savcılığın son dakikada çok sayıda belge sunması" ve yine "son dakika delil bombardımanı ile sanığın duruşmaya hazırlığını engellemek için kasıtlı bir strateji izlediği" gösterildi.

Savcılığın "6 Kasım'da başlayıp 18 Kasım'dan itibaren her gece geç saatlerde binlerce sayfa mahkemeye belge sunduğu" belirtilen dilekçede, sanık Atilla'nın "adil yargılanma sürecinin tehlikeye atıldığına" dikkat çekildi.

Savcılık da mahkemeye bir dilekçe sunarak, savunma tarafının duruşmanın iki hafta ertelenmesi talebine itiraz etti.

Mahkeme ise bugün başlaması planlanan jürili duruşma öncesi taraflarla görüştükten sonra kararını açıklayacak.

Atilla'nın avukatlarının talebi kabul edilmezse jürili duruşma hemen başlayacak. Duruşma için 12 asıl 6 yedek olmak üzere 18 jüri üyesi belirlendi.

Jüri üyelerinin isimleri ise gizli kalacak. Yargıç Berman daha önce mahkeme çevirmenlerinden dava hakkında bilgi alınmak istenmesi üzerine jürilerin isimlerinin gizli tutulmasını teklif etmişti.

Ayrıca jüri üyelerinden Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığına sadece kendilerine sunulacak kanıtları değerlendirerek karar vermeleri talep edildi.

Öte yandan jüri seçimi sırasında Yargıç Berman, Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın bu davada tek başına yargılanacağını ve duruşmanın 3 ila 4 hafta süreceğini açıklamıştı.

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