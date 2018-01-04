Burdur'un Bucak ilçesinde engelli bir öğrenciye sınıfta şiddet uygularken cep telefon kamerası tarafından görüntülenen öğretmen, 'nitelikli kasten yaralama' suçlamasıyla gözaltına alındı. Öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmenin serbest bırakılmasına itiraz etti.

İHA'nın haberine göre; Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bucak İlçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli öğretmen İ.B.'nin tutuklanması talebiyle sevk edildiği Bucak Sulh Ceza Hakimliğince serbest bırakılmasına karar verilmiş olup, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından serbest bırakma kararına itiraz edilmiştir" denildi.

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