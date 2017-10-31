Savunma Bakanı Fallon hakkında iddia: Suratına bir tane geçirecektim!

Julia Hartley-Brewer, 2002 yılında yaşanan bu kazayı anlatırken, önce Savunma Bakanı'nın ismini kullanmadı. "Bu durum, hiç kimseye uzaktan sıkıntı ya da üzüntü yaşatmasın" yazdı sosyal medya hesabına ve kendini cinsel taciz kurbanı gibi hissetmediğini ekledi.

Hartley-Brewer, Muhafazakar Parti'nin düzenlediği akşam yemeği boyunca Fallon'un elini defalarca dizine koyduğunu söyledi. "Sakin ve kibarca açıkladım kendisine. Eğer bunu bir kere daha yaparsa suratına bir tane geçireceğimi söyledim, sonunda elini çekti" dedi.

Fallon adına bir sözcü Independent Gazetesi'ne, Fallon'un özür dilediğini ve bu olayın 15 yıl önce yaşandığı, Julia ve Fallon'un bu olayı kapattığı açıklamasında bulundu.

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