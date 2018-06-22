İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Yunanistan Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, zirve öncesi Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'i ziyaret etti. Görüşmeyle ilgili basına açıklama yapılmadı.



Yunan Savunma Bakanı Kammenos, Rum mevkidaşı ile de görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Yunan Bakan, savunma alanlarının ortak olduğunu ve bunun Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın sınırlarını içine aldığını söyledi. Türkiye aleyhinde açıklamalar yapan Kammenos, "Türkiye'nin herhangi bir zamanda egemenlik haklarını sorgulamaya yeltenmesi halinde, buna verilecek yanıtın çok büyük olacağını bilmesi gerekir" dedi.



Üç bakan Lefkoşa'da işbirliği alanındaki son durum ile ilgili de bir konferans düzenledi. Barışcıl bir ortam yaratmak istediklerini iddia eden bakanlar, savunma sanayisindeki işbirliğinin birden fazla pozitif sonucu olacağını ileri sürdü. Konferansta tehditlere karşı ortak hareket etmenin önemine dikkat çekildiği belirtildi.



İsrail Savunma Bakanı Lieberman, konferansa İsrailli şirketlerinin katılmasının kendisini memnun ettiğini söyledi. Son 10 yılda İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki işbirliğinin her ülkenin çıkarına olduğunu savunan Lieberman, ülkeler arasında askeri ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. İsrailli Bakan, bir sonraki toplantının da Tel Aviv'de yapılacağını açıkladı.



Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos da "Gelecek için birlikteyiz, hazırız" dedi. Rum Savunma Bakanı Angelidis ise "Bu zirve, üç ülkenin güvenlik ve savunma ilişkilerinin geliştirilmesi için istekliliğin bir kanıtıdır" ifadesini kullandı.

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