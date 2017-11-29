Savunma Sanayii için araştırmacı yetiştirecek

Savunma sanayii sektörünün öncelikleri doğrultusunda ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın (SSM) yönlendirmesiyle, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerle üniversiteler arasındaki bilgi transferinin daha sistematik hale getirilmesini amaçlayan Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı'na (SAYP), düzenlenen imza töreniyle Özyeğin Üniversitesi de dahil oldu. İmzalanan protokol ile lisansüstü tezlerin, bu şirketlerin Ar-Ge ihtiyaçlarına yönelik yapılandırılması ve savunma sanayi sektörünün öncelikli alanlarına yönlendirilmesi amaçlanıyor. Lisansüstü eğitim alacak olan öğrenciler, savunma sanayi şirketleri tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli Ar-Ge elemanı olarak yetiştirilecek.

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) önderliğinde düzenlenen imza törenine Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Aselsan Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi Direktörü Zafer Dokuzoğlu, Havelsan Teknoloji ve Akademi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, CTECH Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat'ın yanı sıra çok sayıda kurum temsilcisi ve akademisyen katıldı.

"Firma çalışanlarının eğitim başvurularını bekliyoruz”

İmza töreninde konuşan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, “Özyeğin Üniversitesi olarak yenilikçi, girişimci, araştırmacı yönümüz ve eğitimin ilk yıllarından başlayan staj programı içeren eğitim modelimizle birebir örtüşen bu işbirliği ile nitelikli işgücü oluşmasına katkı sağlayacak olmamız beni ayrıca memnun ediyor. Bu ortak çalışma platformu ile akademisyen ve öğrencilerimizin ülkemizin savunma sanayiine teknolojik üstünlük kazandıracak ve sektörün ihtiyaçlarına çözüm getirecek çalışmaların içerisinde yer almasını çok önemsiyoruz. İş dünyası ile iç içe uygulamalı fark yaratan eğitim felsefemizin ve bu alanda yaratılan değerin görüleceğine inancım tam” dedi.



“Bu anlaşma SAYP için önemli bir kilometre taşı”

Protokolün önemine vurgu yapan Savunma Sanayi Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi de şunları söyledi:

"Müsteşarlığımızın 2020 ve sonrası için belirlemiş olduğu “Temel ve İleri Teknolojilerde Mutlak Yerlilik” amacına ulaşmamız için etkin bir sanayi-üniversite işbirliği ile teknoloji tabanının yayılmasını sağlamamız ve bunun için de nitelikli insan kaynağı oluşturabilmemiz gerekmektedir. Özyeğin Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz bu protokol sayesinde yetenekli araştırmacıların yetişeceğine ve bu anlaşmanın SAYP için önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyorum."

"Ortak çalışmaların artarak devam etmesini bekliyoruz"

Aselsan'ın kurulduğu günden bu yana 38 üniversite ile 172 ortak proje gerçekleştirdiğini belirten Aselsan Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi Direktörü Zafer Dokuzoğlu ise “Özyeğin Üniversitesi ile yaptığımız bu işbirliğinin, savunma sanayii için araştırmacı yetiştirilmesiyle sınırlı kalmamasını ve bilim, teknoloji, ürün geliştirme gibi alanlarda da ortak çalışmaların artarak devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Üniversitelerle işbirliğinin önemini vurgulayan Havelsan Teknoloji ve Akademi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin “Bir Savunma Sanayi ve Bilişim firması olarak HAVELSAN, üniversite-sanayi işbirliği yoluyla akademik bilginin daha hızlı bir şekilde teknolojik ürüne ve ekonomik değere dönüştürüleceğine inanmaktadır. Bu inançla, gerek akademisyenlerle gerek üniversite öğrencileri ile yapılan çalışmalarımızla, üniversite sanayi işbirliklerimiz artarak devam etmektedir. İmzalanan bu protokol, Özyeğin Üniversitesi ile olan işbirliklerimize ivme kazandıracaktır” dedi.

SAYP projelerinin yarısından fazlasının Roketsan'a ait olduğunu söyleyen Roketsan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy da mühendislik konularının yanı sıra, özellikle “girişimcilik” ve “araştırmacı” kavramlarını içselleştirmiş genç bir üniversite olan Özyeğin Üniversitesi ile Teknoloji Yönetimi ve İleri Yönetim Teknikleri gibi sosyal bilimlere yakınlaşan alanlarda da işbirliği yapılmasının yararlı olabileceğini belirtti.

CTech Genel Müdürü Dr. Cüneyd Fırat ise “CTech olarak on üç yıldır ülkemizin katma değerli ve yüksek teknolojiye haiz tasarım ve üretimine katkıda bulunarak ilerliyoruz. Yüksek teknoloji geliştirme ve üretiminin uzun ince bir yol olduğunun bilincindeyiz. Bugün Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Özyeğin Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz SAYP protokolü bu yolda önemli kilometre taşlarındandır. Bu birlikteliğin yenilikçi ve özgün ürün ve çözümlere dönüşmesi için kararlı bir şekilde gayretlerimizi devam ettireceğiz” dedi.