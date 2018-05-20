Savunma sanayine yeni ürünler geliyor

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), geçen yıl stratejik ortaklık ve iş birliği protokolü imzaladı.
Bu protokolle MKEK-TÜBİTAK SAGE sinerjisi oluşturulması, verimli, etkin projelerin hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin savunma sanayisinde gelişmesi hedeflendi.
Başarılı ortaklık ve iş birliğiyle Duyarsız Patlayıcı Üretim ve Dolum Tesisi (DUPAT) Kapasite Artırımı ve MK-82-T Kalifikasyonu Projesi, Harp Başlığı Dolumu ve Roket Yakıtı Projesi, Kara Platformları Koruma Mühimmatı Projesi, Etkinliği Artırılmış Patlayıcı Üretim Altyapısı Makine/Teçhizat Tedariği Projesi, Deniz Mayını ve Su Altı Patlayıcı Projesi yürütülecek.
Söz konusu projelerle TÜBİTAK SAGE'nin tasarım yetenekleri ve teknolojik bilgi birikimiyle MKEK'nin üretim tecrübesi ve kabiliyetleri birleştirilecek.
MKEK, güdümlü mühimmat sistemleri, atış kontrol/kumanda sistemleri, kimyasallar/ham madde üretimi, mekanik/elektronik tapalar, vasıflı çelik üretimi, güç grubu geliştirilmesi, ihracat/yurt dışı tesis kurulumu olmak üzere 7 eksende gelişmeyi hedefliyor. Kurum tüm bu alanlarda TÜBİTAK SAGE ile çalışmayı amaçlıyor.
MKEK ve TÜBİTAK SAGE yöneticileri, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek imza töreniyle projeleri hayata geçirecek.
Mühimmat üretim kapasitesi artırılacak
DUPAT Kapasite Artırımı ve MK-82-T Kalifikasyonu Projesi'yle 2016'da başarıyla tamamlanarak seri üretime alınan duyarsız patlayıcı dolum altyapısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin artan mühimmat taleplerinin karşılanmasına yönelik gerekli kapasite artırım çalışmaları ve seri üretime yönelik güncellemeler yapılması amaçlanıyor.
Proje, MKEK ana yükleniciliğinde, TÜBİTAK SAGE alt yükleniciliğinde MKEK'nin öz kaynaklarıyla yürütülecek.
Proje kapsamında, hedeflenen üretim kapasitesini karşılayacak şekilde MKEK altyapılarında bulunan üretim ve uygulama ekipmanlarında kapasite artırımı faaliyetleri gerçekleştirilecek. Plastik bağlı patlayıcı kapasite artırımıyla TSK'nin olası tehditlere karşı bu konudaki ihtiyaçlarına çözüm sunulacak.
Kara platformları için koruma mühimmatı
Harp Başlığı Dolumu ve Roket Yakıtı Projesi'yle roket yakıtı ve duyarsız patlayıcı üretim ve dolumunun gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.
Proje, TÜBİTAK SAGE ana yükleniciliğinde, MKEK alt yükleniciliğinde yürütülecek.
Kara Platformları Koruma Mühimmatı Projesi'yle bazı roket alt komplelerinin üretim ve montajına yönelik faaliyetleri yapılacak. Projede, TÜBİTAK SAGE ana alt yüklenici, MKEK alt yüklenici olarak yer alacak. Bu projeyle özellikle sınır ötesi harekatlarda askeri güçlere önemli destek sağlanacak.
Mağara ve sığınaklarda etkili patlayıcı
Etkinliği Artırılmış Patlayıcı Üretim Altyapısı Makine/Teçhizat Tedariği Projesi ile TÜBİTAK SAGE ve MKEK arasında imzalanan alt yüklenicilik sözleşmesi kapsamında yurt dışından tedarik edilen mühimmatın yerli imkanlarla envantere kazandırılması için makine/teçhizat tedariği yapılacak.
Projeyle MKEK kapalı alanlarda özellikle mağara ve sığınaklarda etkili özelliğe sahip patlayıcı üretim ve dolum alt yapısına sahip olacak. Bu altyapının TÜBİTAK SAGE Ar-Ge katkısıyla MKEK'ye sağlanması orta ve uzun vadede ülke savunmanın güç katacak, operasyonel etkinliği artıracak.
Denizdeki tehditlere yerli çözümler
Deniz Mayını ve Su Altı Patlayıcı Projesi ile hedef kategorideki gemileri hareketten düşürecek mayın karşı tedbirlerine dirençli deniz mayınının yurt içi imkanlarla geliştirilmesi ve seri üretim altyapısının kazanılması amaçlanıyor.
TÜBİTAK SAGE'nin Ar-Ge ve tasarım kabiliyeti ile MKEK'deki endüstriyel yetenekleri bir araya getirecek projelerle güvenlik güçlerinin ihtiyaçları karşılanacak ve Türk savunma sanayisinin altyapısı güçlendirilecek.
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