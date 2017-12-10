İş-Yaşam

Savunma sanayisinde son durum!

27.09.2017 - 17:17 | Güncelleme:

Türk savunma sanayisi, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle işbirliği potansiyelinin yeni projelerle geliştirilmesi ve derinleştirilmesi amacıyla Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'na 23 firmayla "milli katılım" sağlayacak. Fuarda, birçok ülkede başarıyla görev yapan veya son dönemde güvenlik güçlerinin envanterine giren zırhlı araçlar, simülatörler, kamikaze drone ve MİLGEM gibi Türk savunma sanayisi ürünleri sergilenecek

  • 1 Savunma sanayisinde son durum!
    1 | 165

    Türk savunma sanayisi, savunma harcamalarıyla dikkat çeken Körfez ülkelerine açılma konusunda önemli imkanlar sunan Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'na iddialı bir katılım gösterecek. Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı, 12-14 Aralık'ta Kuveyt'in başkenti Kuveyt'te gerçekleştirilecek. Bölgenin önemli savunma etkinliklerinden olan fuara bu yıl 20 farklı ülkeden şirketler katılacak.

    • HABERİN DEVAMI
  • 2 Savunma sanayisinde son durum!
    2 | 165

    Fuara, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) koordinatörlüğünde 23 firma ve Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği ile "milli katılım" sağlanacak. Savunma sanayisinde çeşitli ürün ve çözümlere sahip olan 3EEOS, AKSA, ASELSAN, AVS, BMC, FNSS, Garanti, Güçlü Maki̇na, HAVELSAN, HTR, İŞBİR, Katmerciler, M-D2, Milsoft, Nurol Makina, Otokar, SDT, Simsoft, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), TAIS, TRANSVARO, UNİFO ve Yonca-Onuk fuarda yeni işbirliği ve ihracat olanakları arayacak.

  • 3 Savunma sanayisinde son durum!
    3 | 165

    Türk firmaları, Kuveyt ile son yıllarda özellikle kara platformları alanında başarılı işbirliği projelerine imza attı. Otokar ve Nurol Makina tarafından üretilen araçlar Kuveyt tarafından tercih edildi. Fuar kapsamında, Türk savunma sanayisi firmalarıyla Kuveyt arasındaki işbirliği potansiyelinin yeni projelerle geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hedefleniyor.

  • 4 Savunma sanayisinde son durum!
    4 | 165

    Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'in heyet başkanlığında katılım sağlanacak fuarda, Kuveyt üst düzey askeri yetkilileri başta olmak üzere, katılımcı üst düzey yetkililer ile savunma sanayisinde işbirliğinin geliştirilmesine yönelik görüşmelerde bulunulacak.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Savunma sanayisinde son durum!
    5 | 165

    GÖRÜCÜYE ÇIKACAK ÜRÜNLER

    Kuveyt Savunma ve Havacılık Fuarı'nda, Türk firmalarının son dönemde ürettikleri bir dizi ürün sergilenecek. İç güvenlik araçlarıyla Katar güvenlik güçlerine hizmet veren Otokar, fuarda ilk kez Körfez bölgesinde envantere giren Arma 6x6 ve Cobra II 4x4 zırhlı taktik tekerlekli araçları ile kendi tasarımı olan Bozok ve Keskin kule sistemlerini sergileyecek.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 65
  • Misafir 06 Aralık 2017 Çarşamba 14:59
    Düşmanlarınız için elinizden geldiği, gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat ediniz! Kuvvet atmaktır; kuvvet atmaktır; kuvvet atmaktır Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)
  • Misafir 24 Kasım 2017 Cuma 15:16
    mustafa koç suikaste uğradı, altay tankını geliştirdiği ve seri üretime geçmeyi hedeflediği için... bunu görmeyen insanlar var hala ülkede
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 13:59
    TAI Bravo , motoru üretmişsin tebrikler. Zorlu senide tebrik ederiz li-ion piller ve buyuk yatırımlar için. Gelişimi sadece buradaki fotolar zannedenler , büyük güzellikler daha sonra gelecek...!
Tüm yorumları göster(65)
Kalan karakter : 2000