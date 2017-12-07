İş-Yaşam

Savunmada hibrit dönem 'Hızır' ile geliyor

27.09.2017 - 17:17 | Güncelleme:

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) üretimiyle savunma sektörüne giren Katmerciler firması, zırhlı muharebe aracı Hızır'ın sessiz çalışan versiyonu hibrit modelinde son aşamaya geldi

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    Katmerciler İcra Kurulu Başkanı Vekili Furkan Katmerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp kamyonu, itfaiye, yakıt tankeri gibi araç üstü ekipmanları ürettiklerini, 2010 yılında TOMA ile girdikleri savunma sektöründe kısa zamanda çok sayıda proje geliştirdiklerini anlattı.

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    Şirketin halen zırhlı iş makinalarından koruma kalkanlarına, nanoteknolojik zırh sistemlerden insansız kara araçlarına uzanan bir yelpazede savunma ürünleri geliştirdiğini, bu alanda daha hızlı ilerlemek için Ankara OSB'de yeni bir tesis kurduklarını dile getiren Katmerci, geleceği yapay zeka ve otonom sistemler, hibrit teknolojiler ve füze savunma sistemleri alanlarında gördüklerini kaydetti.

     

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    Şirketin geliştirdiği 400 beygirlik motora sahip Hızır'ın Türkiye'nin en güçlü muharebe aracı statüsünde bulunduğunu, balistik koruma ve mayına dayanıklılığının da muadillerine göre yüksek olduğunu vurgulayan Katmerci, 2016'da tanıttıkları bu araç üzerinde ASELSAN ile ortak bir proje geliştirdiklerini ifade etti.

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    İLK TESLİMAT 2018'İN İLK YARISINDA YAPILACAK

    ASELSAN'ın ihalesini aldığı sınır güvenliği için mobil gözetleme aracı projesi kapsamında üretimin devam ettiğini anlatan Katmerci, ilk teslimatın 2018'in ilk yarısında yapılacağını aktardı.

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    Bu ihaleyle Hızır'ın NATO envanterine girdiğini, bu kapsamda Avrupa genelinde açılan yeni ihalelere de teklif vermeye başladıklarını aktaran Katmerci, şu bilgileri verdi:

     

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Yorumlar 65
  • Misafir 22 saat önce
    Düşmanlarınız için elinizden geldiği, gücünüzün yettiği kadar kuvvet hazırlayınız. Dikkat ediniz! Kuvvet atmaktır; kuvvet atmaktır; kuvvet atmaktır Rasulullah (sallallahü aleyhi vessellem)
  • Misafir 24 Kasım 2017 Cuma 15:16
    mustafa koç suikaste uğradı, altay tankını geliştirdiği ve seri üretime geçmeyi hedeflediği için... bunu görmeyen insanlar var hala ülkede
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 13:59
    TAI Bravo , motoru üretmişsin tebrikler. Zorlu senide tebrik ederiz li-ion piller ve buyuk yatırımlar için. Gelişimi sadece buradaki fotolar zannedenler , büyük güzellikler daha sonra gelecek...!
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