Kazakistan'da 23-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen Uluslararası Silah Sistemleri ve Askeri Teçhizat Fuarı'na (KADEX) en geniş katılımı Türk savunma sanayisi sağladı. Fuarda, 22 Türk savunma sanayi kurum ve kuruluşu boy gösterdi.

Fuarda, ROKETSAN ile Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayii Bakanlığı arasında roket ve füze sistemleri alanında iş birliğine yönelik mutabakat anlaşması imzalandı.

Bu kapsamda, 122 milimetre roket üretimi ve lançer modernizasyonu konularında ortak üretim yapılması ve bu çerçevede ortak şirket kurulması yönünde görüşmeler sürdürülüyor.

DRONE SİSTEMLERİNDE ORTAK PROJELER

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat metni ise siber güvenlik başta olmak üzere savunma sanayisinde iş birliği yapılmasını içeriyor.

Bu çerçevede öncelikle Kazakistan'da üst düzey devlet yetkililerine siber güvenlik eğitimleri verilecek ve ülke genelinde siber güvenlik farkındalığının artırılması yönünde çalışılacak. Bununla birlikte Kazakistan'da siber güvenlik alanındaki faaliyetlere destek verilecek.

Ayrıca STM ile Kazakistan'ın ilgili kurum ve firmaları arasında otonom drone sistemleri ve çeşitli yüksek teknoloji alanlarında müşterek projeler gerçekleştirilecek.

ORTAK ZIRHLI ARAÇ ÜRETİMİ

Otokar ise Kazakhstan Engineering ile Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Otokar araçlarının tedariği ve ülkede kurulması planlanan ortak şirket aracılığıyla yerel üretiminin yapılmasına ilişkin mutabakat tutanağı imzaladı.

Söz konusu mutabakat tutanağı ayrıca Kazakistan envanterinde bulunan araçların bakım ve modernizasyonlarını da kapsıyor.

HAVACILIKTA GÜNDEM HÜRKUŞ VE ANKA

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ise ülkenin en büyük havacılık firması Kazakhstan Aviation Industry (KAI) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla TAI ve KAI, Hürkuş ve Anka'nın ortak üretimi ve tedarikinde birlikte çalışmayı planladığını duyurdu.

İş birliği kapsamında taraflar yürütecekleri ortak çalışmayla havacılık alanında güç birliği yaparken, Kazakistan ve Türkiye arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunacaklar.

ASELSAN'IN BAŞARILI ORTAKLIĞI

Türkiye ve Kazakistan, savunma sanayisinde Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE) ile başarılı bir ortaklığı hayata geçirdi.

KAE, Kazakistan’ın askeri ve sivil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik elektronik cihaz ve sistemlerin geliştirme, üretim, entegrasyonu, bakım-onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2011'de ortak yatırım şirketi olarak kuruldu.

Ortak şirketteki Kazakhstan Engineering payı yüzde 50, ASELSAN payı yüzde 49, Savunma Sanayii Müsteşarlığının payı da yüzde 1’e karşılık geliyor.

Astana Serbest Ekonomik Bölge’de tahsis edilen 75 bin metrekarelik arazi üzerinde ilk aşamada yaklaşık 8 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olarak 2013 sonunda faaliyete başlayan şirketin personel sayısı, projelerdeki yoğunluğa bağlı olarak 100-150 kişi arasında değişiyor.

Şirket halihazırda atış kontrol, aviyonik, füze sistemleri ve zırhlı araç modernizasyonu, silah sistemleri, keşif-gözetleme konularında üretim, entegrasyon ve teslimat faaliyetlerine devam ediyor.

KAE, bugüne kadar 80 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirdi.