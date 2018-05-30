Kazakistan'da 23-26 Mayıs'ta gerçekleştirilen Uluslararası Silah Sistemleri ve Askeri Teçhizat Fuarı'na (KADEX) en geniş katılımı Türk savunma sanayisi sağladı. Fuarda, 22 Türk savunma sanayi kurum ve kuruluşu boy gösterdi.
Fuarda, ROKETSAN ile Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayii Bakanlığı arasında roket ve füze sistemleri alanında iş birliğine yönelik mutabakat anlaşması imzalandı.
Bu kapsamda, 122 milimetre roket üretimi ve lançer modernizasyonu konularında ortak üretim yapılması ve bu çerçevede ortak şirket kurulması yönünde görüşmeler sürdürülüyor.
DRONE SİSTEMLERİNDE ORTAK PROJELER
Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat metni ise siber güvenlik başta olmak üzere savunma sanayisinde iş birliği yapılmasını içeriyor.
Bu çerçevede öncelikle Kazakistan'da üst düzey devlet yetkililerine siber güvenlik eğitimleri verilecek ve ülke genelinde siber güvenlik farkındalığının artırılması yönünde çalışılacak. Bununla birlikte Kazakistan'da siber güvenlik alanındaki faaliyetlere destek verilecek.
Ayrıca STM ile Kazakistan'ın ilgili kurum ve firmaları arasında otonom drone sistemleri ve çeşitli yüksek teknoloji alanlarında müşterek projeler gerçekleştirilecek.
ORTAK ZIRHLI ARAÇ ÜRETİMİ
Otokar ise Kazakhstan Engineering ile Kazakistan Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Otokar araçlarının tedariği ve ülkede kurulması planlanan ortak şirket aracılığıyla yerel üretiminin yapılmasına ilişkin mutabakat tutanağı imzaladı.
Söz konusu mutabakat tutanağı ayrıca Kazakistan envanterinde bulunan araçların bakım ve modernizasyonlarını da kapsıyor.
HAVACILIKTA GÜNDEM HÜRKUŞ VE ANKA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) ise ülkenin en büyük havacılık firması Kazakhstan Aviation Industry (KAI) ile iş birliği anlaşması imzaladı.
Anlaşmayla TAI ve KAI, Hürkuş ve Anka'nın ortak üretimi ve tedarikinde birlikte çalışmayı planladığını duyurdu.
İş birliği kapsamında taraflar yürütecekleri ortak çalışmayla havacılık alanında güç birliği yaparken, Kazakistan ve Türkiye arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunacaklar.
ASELSAN'IN BAŞARILI ORTAKLIĞI
Türkiye ve Kazakistan, savunma sanayisinde Kazakhstan ASELSAN Engineering (KAE) ile başarılı bir ortaklığı hayata geçirdi.
KAE, Kazakistan’ın askeri ve sivil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik elektronik cihaz ve sistemlerin geliştirme, üretim, entegrasyonu, bakım-onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 2011'de ortak yatırım şirketi olarak kuruldu.
Ortak şirketteki Kazakhstan Engineering payı yüzde 50, ASELSAN payı yüzde 49, Savunma Sanayii Müsteşarlığının payı da yüzde 1’e karşılık geliyor.
Astana Serbest Ekonomik Bölge’de tahsis edilen 75 bin metrekarelik arazi üzerinde ilk aşamada yaklaşık 8 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olarak 2013 sonunda faaliyete başlayan şirketin personel sayısı, projelerdeki yoğunluğa bağlı olarak 100-150 kişi arasında değişiyor.
Şirket halihazırda atış kontrol, aviyonik, füze sistemleri ve zırhlı araç modernizasyonu, silah sistemleri, keşif-gözetleme konularında üretim, entegrasyon ve teslimat faaliyetlerine devam ediyor.
KAE, bugüne kadar 80 milyon doların üzerinde satış gerçekleştirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.