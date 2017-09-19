Sayacılar düşük ücretlerden yakınıyor

Güngören Çarşı'da toplanan esnaf adına konuşan İstanbul Sayacılar Odası Başkanı Muharrem Kökoğlu, emeklerinin karşılığını almak için bir araya geldiklerini söyledi.

İstanbul'da sayacılık yapan 100 binin üzerinde zanaatkar bulunduğunu ifade eden Kökoğlu, iş bırakma eylemini düşük ücretler nedeniyle yaptıklarını kaydetti.

Ayakkabı üreticilerinin sayacıya hakkını vermediğini öne süren Kökoğlu, "Biz zanaatkarız, emekçiyiz ama bugün ürettiğimiz sayanın hakkını alamıyoruz. 300 - 400 lira etiketle satılan ayakkabıları 6 liraya dikiyoruz. Bunun karşılığı bu değil. Ceplerimiz boş. Binlerce esnafımız, ustalarımız zor durumda. Mesleğimiz bitti bitecek, yarın ayakkabı dikecek sayacı bulamayacaklar. Buna bir çözüm bulunması lazım." diye konuştu.

"SAYACILIK AYAĞA KALKTI ARTIK, HAKKINI ARIYOR"

Kökoğlu, deri saya dikimine yüzde 40, imitasyon saya dikimine yüzde 30 ve spor ayakkabı sayası için de yüzde 25 fark istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Biz 40 gün önce bir açıklama yaparak iş bırakma eylemi yapacağımızı duyurduk. Uzlaşma için 40 gün süre verdik ayakkabı üreticilerine ama bugüne kadar ne arayan oldu ne de soran. Bu insanlar birlikte hareket edemez dediler, Bunlar birleşemezler dediler. Ayakkabı kurumları bizimle diyalog kurmadılar.

Biz de cumartesi günü bir karar aldık ve iş bırakma eylemimizi dün başlattık. Eylemimiz Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda. Adana başlattı hakkını aldı, Konya devam ediyor bugün büyük ihtimalle anlaşma yapacak. Gaziantep dün bizimle beraber başladı, Kayseri, Malatya, İzmir, Denizli, Kahramanmaraş sırayla hakkını arıyor artık. Sayacılık ayağa kalktı artık, hakkını arıyor."

Suriyeli saya ustası Ali Hedevi ise emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade ederek, "Etiketi 350 liradan yazlık ayakkabı satıyorlar, sayacıya gelince fiyat 1,5 lira. Allah'tan korkar insan." diye konuştu.

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