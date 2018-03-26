Show TV’de ekrana gelen Çukur’un yeni bölümünde kadroya sürpriz bir isim dahil oluyor. Genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Elvis karakteriyle Çukur’daki dengeleri değiştirmeye geliyor. Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekrana gelen fenomen dizi Çukur’un kadrosu genişliyor. Türk televizyon tarihinin ölümsüz dizilerinde rol alan genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katılıyor.

İlk kez 22. bölümde izleyici karşısına çıkacak Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verecek. Yamaç ile Vartolu’nun tuzağına düşerek güç kaybı yaşayan Baykal’la arasında bağ olan Elvis, pek çok dengeyi de değiştirecek. Saygın Soysal, “Baykal, gücünü geri kazanacak mı?” sorusunun cevap bulacağı yeni bölümde işleri kızıştırmaya gelecek. Kilit bir role sahip olan Soysal’ın canlandırdığı Elvis’in Yamaç ve İdris’le karşılaşması büyük bir merakla beklenecek.

“Çukur” yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

SAYGIN SOYSAL KİMDİR?

Saygın Soysal 21 Mayıs 1982 tarihinde doğru. Türk sinema ve dizi film oyuncusudur. Saygın Soysal Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümü mezunudur.

OYNADIĞI TV DİZİLERİ



Güz Yangını Ajans Sahibi 2005

Kırık Kanatlar Çavuş Yunus 2005

Hatırla Sevgili Recep Tayyip Erdoğan 2006

Asi Aslan Kozcuoğlu 2007-08

Bu Kalp Seni Unutur Mu? Kürşat Sipahioğlu 2009

Türkan Ali 2010

Al Yazmalım Tahir Oğuz 2011

Muhteşem Yüzyıl Mercan ağa 2013

Tatar Ramazan Konuk oyuncu (Bulgar Ferit) 2013

Kara Para Aşk Fatih (Metin) Dündar 2014-15

46 (dizi) Doğan

Payitaht: Abdülhamid Theodor Herzl 2017

SİNEMA

Tiksinti Kamil 2007

Kosmos İmza Karşıtı Genç 2009

Yurt 2011

Jin Çavuş 2012

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