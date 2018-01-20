Sayısal Loto çekiliş saati heyecanla beklenmeye başladı. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için kuponlarını satın alan vatandaşlar, bu akşam yapılacak Sayısal Loto çekilişi için bekleyişini sürdürüyor. 6 bilenin çıkması durumunda büyük ikramiye sahibini bulacak. Peki, 20 Ocak Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? Sayısal Loto çekiliş saati kaçta? İşte 20 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SAATİ

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır. 1106. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

20 Ocak 2018 Sayısal Loto sonucu: *******

6 bilen kişi sayısı : ******* Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ******* 5 bilen kişi sayısı : ******* Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ******* 4 bilen kişi sayısı : ******* Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ******* 3 bilen kişi sayısı : ******* Kişi başına düşen ikramiye tutarı: *******

BİR ÖNCEKİ HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 OCAK 2018)

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 6 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Denizli'nin Merkezefendi ve Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinden satın aldığı bildirildi.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 13 Ocak 2018 tarihli çekilişte 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15'er kuruş, 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.962.121,05 TL 5 bilen kişi sayısı : 154 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.639,70 TL 4 bilen kişi sayısı : 8.783 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 74,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 162.492 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,35 TL

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