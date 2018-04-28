Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen ' Sayısal Loto' çekilişinde, 1120. hafta heyecanı yaşanıyor. Tam 1119 haftadır gerçekleşmiş olan Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi bugün yapılacak.

28 NİSAN SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişin tamamlanması ve sonuçların vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları Geçen Hafta 21 Nisan 2018

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 123 kişi 6 bin 248 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 567 kişi 88 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 327 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinden yatırdı.

Çekilişte 4 milyon 803 bin 32 lira 60'ar kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 910 bin 985 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 67 bin 340 lira 58 kuruş kamuya aktarılacak.

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6 bilen kişi sayısı : 1

5 bilen kişi sayısı : 123

4 bilen kişi sayısı : 6.567

3 bilen kişi sayısı : 136.327



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.825.152,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6.248,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 88,35 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,95 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ

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