Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " Sayısal Loto " olarak da ifade edilen şans oyununda heyecan dorukta. Bu hafta 1121. çekiliş gerçekleştirilecek.

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişin tamamlanması ve sonuçların vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

SAYISAL LOTO HEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ikinci kez 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 667 bin 862 lira 52 kuruş bu haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 121'inci hafta çekilişinde 5 bilen 175 kişi 4 bin 595 lira 70'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 456 kişi 71 lira 75'er kuruş, 3 bilen 155 bin 680 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 115 bin 661 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 998 bin 745 lira 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 116 bin 725 lira 13 kuruş kamuya aktarıldı.

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