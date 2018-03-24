Sayısal Loto'nun geçen hafta yapılan 1114. hafta çekilişinde 4. devir gerçekleşti. Yani Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan olmadı. Sayısal Loto'da kazandıran numaralar 02 - 16 - 17 - 31 - 44 - 48 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun 1114'üncü hafta çekilişinde 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca, büyük ikramiye 5 bilen 183 kişi arasında 51 bin 193 lira 45'er kuruş olarak paylaştırıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, oyun planı gereği 4'üncü kez 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı.

5 bilen 183 kişi, 51 bin 193 lira 45'er kuruş, 4 bilen 9 bin 368 kişi 81 lira 70'er kuruş, 3 bilen 179 bin 273 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 12 milyon 276 bin 79 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 523 bin 243 lira 6 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 404 bin 774 lira 69 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 17 Mart 2018

Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : Devir

Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 183

Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 9.368

Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 179.273



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 51.193,45 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,95 TL

24 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Sayısal Loto'nun 24 Mart çekiliş sonuçları saat 21.15'ten sonra açıklanmaya başlayacaktır. Sitemiz üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

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