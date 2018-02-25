Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Sayısal Loto' çekilişinde, 1111. hafta heyecanı yaşandı. Tam 1111 haftadır Sayısal Loto çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 829 bin 774 lira 30 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 170 bin 798 kişi, 9 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 985 bin 405 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 914 bin 883 lira 70 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 70 bin 39 lira 98 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 24 Şubat 2018

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6 bilen kişi sayısı : 1. Devir

5 bilen kişi sayısı : 250

4 bilen kişi sayısı : 11.242

3 bilen kişi sayısı : 170.798



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.829.774,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.083,30 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 51,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9,55 TL

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya devretti

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