Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde heyecan dorukta. Geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 23 bin 686 lira 99 kuruş bu haftaya devretti. Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?

31 Mart Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 5 bilen 147 kişi 5 bin 798 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 371 kişi 87 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 142 bin 645 kişi 12 lira 65'er kuruş ikramiye aldı.

Bu akşam yapılacak olan Sayısa Loto çekiliş sonuçları saat 21.15'den sonra açıklanmaya başlayacak.

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