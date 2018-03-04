Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen ' Sayısal Loto' çekilişinde, 1112. hafta heyecanı yaşandı. Tam 1112 haftadır Sayısal Loto çekilişi yapılan oyunun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 824 bin 377 lira 41 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 675 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 323 kişi 76'şar lira, 3 bilen 155 bin 617 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 3 milyon 254 bin 351 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 86 bin 975 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 166 bin 434 lira 35 kuruş kamuya aktarılacak.

Sayısal Loto Çekiliş Sonuçları 4 Mart 2018

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Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 2. Devir

Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 148

Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 8.323

Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 155.617



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.824.377,41 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.675,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 76,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,45 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya Devretti

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