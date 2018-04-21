Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu hafta da Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek. Bu akşam yapılacak çekilişle 1119. hafta çekilişi yapılmış olacak. Geçen haftaki Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 6 bilen Aydın İncirliova, İstanbul Büyükçekmece ve Samsun Atakum'dan 3 kişi arasında bölüştürülmüştü. Kişi başına 2 milyon 922 bin 152 lira ikramiye düşmüştü. Bu haftaki Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR, SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Sayısal Loto çekilişi, saat 21:15'te başlamaktadır. Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişin tamamlanması ve sonuçların vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Çekiliş sonuçlarının açıklandığı ekranda kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır. Aynı zamanda çekilişte büyük ikramiye kazanan olduğunda, büyük ikramiyeyi kazanan talihli veya talihlilerin biletlerini oynadıkları yer bilgisi de yer almaktadır.

Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek için saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmek yeterlidir. Çekiliş başladığında canlı olarak çekiliş izlenebilir.

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde şanslı rakamlar 3 - 11 - 34 - 37 - 40 - 43 olmuştu. Kazanılan ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 Bilen Kişi Sayısı 3 Kişi Başına Düşen İkramiye 2.922.152,80 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 186 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.363,20 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 9.478 Kişi Başına Düşen İkramiye 79,20 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 180.881 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,70 TL

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