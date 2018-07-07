Sayısal Loto çekilişi için heyecan başladı. Sayısal Loto'nun bu akşam yapılacak çekilişle sonuçlar belli olacak ve şanslı rakamların kime ne kadar kazandırdığı da öğrenilecek. Geçen hafta Eskişehir Tepebaşı'ndan bir kişi 6 bilerek 1 milyon 714 bin 105 liralık ikramiyenin tek başına sahibi olurken, 5 bilen 133 kişi ise 5 bin 429 lira ikramiye kazanmıştı. Bu haftaki Sayısal Loto çekilişine dair detaylar haberimizde...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta Cumartesi akşamları çekilen Sayısal Loto'da bu haftanın kazanan numaraları büyük heyecanla bekleniyor. Sayısal Loto çekilişleri, düzenli olarak her Cumartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve ikramiye bilgileri ise en geç 21:45'te vatandaşlara duyurulmaktadır.

Vatandaşlar saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir. Sonuçların açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Sayısal Loto çekilişleri canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısında yayınlanmaktadır. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin Canlı Çekiliş ekranını ziyaret edebilir.

SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 30 HAZİRAN 2018

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.714.105,15 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 133 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.429,00 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.556 Kişi Başına Düşen İkramiye 72,40 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 138.242 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,05 TL

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