Sayısal Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Sayısal Loto'nun 1114. çekilişi gerçekleştirilecek. 3 haftadır 6 bilen çıkmayınca devreden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 6 milyon liraya ulaştı. Sayısal Loto çekilişine dair detaylar ve geçen haftaki Sayısal Loto çekilişi sonuçları haberimizde.

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her hafta Cumartesi akşamları yapılan Sayısal Loto çekilişi için yüz binlerce vatandaş nefesini tuttu. 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Sayısal Loto'da 1114. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek.

Sayısal Loto çekilişleri düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşların saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısına giriş yapması yeterlidir. Saat 21:15'te çekilişler başlar ve canlı olarak izlenebilir.

GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 10 MART 2018

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişine göre, Sayısal Loto'nun 113. hafta toplam ikramiye 9 milyon 430 bin 210 lira olarak açıklandı. Büyük ikramiye ise 5 milyon 954 bin 602 lira olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan yakşalık 6 milyon lira 3. kez devretmişti. 5 bilen 164 kişi 5 bin 471 lira 85 kuruş, 4 bilen 9 bin 475 kişi 71 lira 70 kuruş ve 3 bilen 170 bin 302 kişi 11 lira 15 kuruş ikramiye kazanmıştı.

6 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.954.602,10 TL 5 bilen kişi sayısı : 164 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.471,85 TL 4 bilen kişi sayısı : 9.475 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 71,70 TL 3 bilen kişi sayısı : 170.302 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,15 TL

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER