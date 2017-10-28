Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Sayısal Loto şans oyununun 1094. hafta çekilişi öncesinde vatandaşlar merakla çekilişin saat kaçta gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sonuçlar nereden öğrenilir? İşte bu haftanın Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Her Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto şans oyununun 1094. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Çekiliş öncesinde heyecanla çekilişi bekleyen vatandaşlar internet üzerinde sık sık "Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?" aramasını yapıyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve kazanan numaraların duyurulması en geç 21:45'tir.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları için bekleyişte olan yüz binlerce vatandaş, bir yandan çekilişi beklerken bir yandan da çekiliş sonuçlarının nereden öğrenileceğini merak ediyor. Vatandaşlar, internet üzerinde "Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?" araştırmasını yapıyor.

Sayısal Loto çekilişi en geç 21:45'te tamamlanmaktadır. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar ilk ve resmi olarak www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerinden açıklanmaktadır. Çekiliş sonuçlarının duyurulduğu sayfa üzerinde kazanan numaralar, büyük ikramiyeyi kazanan il ve ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de çekiliş sonuçlarını öğrenebilirler.

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SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

21 Ekim 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 07 - 12 - 26 - 29 - 31 - 36

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1 milyon 747 bin 939 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 139 kişi 5 bin 296 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 718 kişi 72 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 140 bin 432 kişi de 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.747.939,05 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 139 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.296,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.718 Kişi Başına Düşen İkramiye 72,15 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 140.432 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,10 TL

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sayısal loto sonuçları

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta

Sayısal Loto çekilişi

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