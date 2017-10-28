Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda her Cumartesi akşamı gerçekleştirilen Sayısal Loto şans oyununun 1094. hafta çekilişi öncesinde vatandaşlar merakla çekilişin saat kaçta gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sonuçlar nereden öğrenilir? İşte bu haftanın Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...
Her Cumartesi akşamı çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto şans oyununun 1094. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Çekiliş öncesinde heyecanla çekilişi bekleyen vatandaşlar internet üzerinde sık sık "Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?" aramasını yapıyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin tamamlanması ve kazanan numaraların duyurulması en geç 21:45'tir.
Sayısal Loto sonuçları için bekleyişte olan yüz binlerce vatandaş, bir yandan çekilişi beklerken bir yandan da çekiliş sonuçlarının nereden öğrenileceğini merak ediyor. Vatandaşlar, internet üzerinde "Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir?" araştırmasını yapıyor.
Sayısal Loto çekilişi en geç 21:45'te tamamlanmaktadır. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar ilk ve resmi olarak www.mpi.gov.tr ve www.millipiyango.gov.tr adreslerinden açıklanmaktadır. Çekiliş sonuçlarının duyurulduğu sayfa üzerinde kazanan numaralar, büyük ikramiyeyi kazanan il ve ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.
Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de çekiliş sonuçlarını öğrenebilirler.
HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI İÇİN TIKLAYINIZ
21 Ekim 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 07 - 12 - 26 - 29 - 31 - 36
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1 milyon 747 bin 939 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte aynı zamanda 5 bilen 139 kişi 5 bin 296 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 718 kişi 72 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 140 bin 432 kişi de 11 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.747.939,05 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|139
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|5.296,65 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|7.718
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|72,15 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|140.432
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|11,10 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.