Milli Piyango İdaresi tarafından Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto şans oyununun 1088. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş öncesinde vatandaşlar heyecanla çekilişin yapılacağı saati bekliyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor?

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Cumartesi akşamları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binasında yer alan çekiliş salonunda yapılan Sayısal Loto çekilişleri, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilmektedir. Saat 21:15'te başlayan çekilişler en geç 21:45'e kadar sonlandırılmaktadır.

Çekilişlerin tamamlanması ve sonuçların bildirilmesi ise en geç 21:45'tir. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar en geç 21:45'te Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları, resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Çekiliş sonuçları en geç 21:45'e kadar belirlenir ve vatandaşlara duyurulur.

Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekler.

Aynı zamanda sonuçların açıklandığı sayfada ikramiye bilgileri, çekilişin yapılış videosu ve büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe bilgileri de yer almaktadır. Sayısal Loto sonuçları açıklandığında, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçlarına erişebilirsiniz.

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BİR ÖNCEKİ HAFTA 1 MİLYON 706 BİN LİRA DEVRETTİ

9 Eylül 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 03 - 08 - 17 - 18 - 32 - 38

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1087. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 706 bin 461 lira ikramiye devretmişti. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 143 kişi 5 bin 25 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 792 kişi 61 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 151 bin 513 kişi de 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.706.461,01 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 143 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.025,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 8.792 Kişi Başına Düşen İkramiye 61,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 151.513 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,05 TL

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