Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto 1102. hafta çekilişi bu akşam (23 Aralık) yapıldı. Sayısal Loto'da bu hafta ikramiye 04 - 07 - 10 - 17 - 20 - 45 numaralarına vurdu. Sayısal Loto'da büyük ikramiye olan 1 milyon 627 bin 438 lira 70 kuruş bu hafta Kırklareli'nden şansını deneyen 1 kişiye çıktı.

SAYISAL LOTO 23 ARALIK ÇEKİLİŞ SONUCU

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 627 bin 438 lira 70 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 147 kişi 4 bin 662 lira 35'er kuruş, 4 bilen 7 bin 601 kişi 68 lira 35'er kuruş, 3 bilen 133 bin 676 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Kırklareli merkezden yatırdı.

Çekilişte toplam 4 milyon 282 bin 717 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 703 bin 284 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 951 bin 714 lira 90 kuruş aktarılacak.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.627.438,70 TL 5 bilen kişi sayısı : 147 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.662,35 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.601 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 68,35 TL 3 bilen kişi sayısı : 133.676 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,85 TL

SAYISAL LOTO NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1102. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar, Sayısal Loto çekilişinin saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.

Sayısal Loto çekilişi, düzenli olarak Cumartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişleri, en geç 21:45'te sona ermektedir ve sonuçlar açıklanmaktaadır. Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilir.

Öte yandan Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'ten itibaren www.millipiyango.gov.tr adresine giriş yapabilir. Sayısal Loto sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra sonuçlar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Saat 21:45 itibarıyla Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçları öğrenilebilir.

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