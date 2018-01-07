Sayısal Loto 1104. hafta çekilişi 6 Ocak akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar hayallerini bir sonraki haftaya devretti. Sayısal Loıto'da büyük ikramiye olan 1 milyon 862 bin 391 lira 6 bilen çıkmayınca devretti. Peki Sayısal Loto'da diğer ikramiye tuturları neler? İşte detaylar

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 6 OCAK 2018

MPİ 1104. hafta Sauısal Loto çekilişine göre, haftanın şanslı rakamları 03 - 10 - 30 - 32 - 39 - 46 oldu. 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 391 liralık büyük ikramiye haftaya devretti. Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50 kuruş, 4 bilen 7 bin 297 bin kişi 81 lira 25 kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi 11 lira 55 kuruş ikramitye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 1. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.862.391,00 TL 5 bilen kişi sayısı : 139 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.641,50 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.297 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 81,25 TL 3 bilen kişi sayısı : 143.860 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,55 TL

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMNA YAPILIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişler, her hafta cumartesi akşamı yapılır. Sonuçlar MPİ internte sayfasında saat 21.30'dan sonra görüntülenebilir.

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

sayısal loto

sayısal loto sonuçları

Sayısal Loto çekilişi

6 ocak sayısal loto

MPİ

Milli Piyango İdaresi

6 ocak 2018 sayısal loto

06.01.2018 sayısal çekiliş sonucu

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER