Heyecanla beklenen 1130. hafta 7 Temmuz Sayısal Loto çekilişi yapıldı. Geçtiğimiz hafta yani 1129. hafta Sayısal Loto çekilişi sonucu Eskişehir'den 6 bilen bir kişi 1 milyon 714 bin 105 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Geçen hafta 5 bilen 133 kişi ise 5 bin 429 lira ikramiye kazanmıştı. 1130. hafta Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi - MPİ'nin sitesinden canlı olarak yayınlandı. İşte 7 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu...

7 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 1130. hafta çekilişi saat 21.15'te Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından Ankara Balgat'taki MPİ Binasında gerçekleştirildi.

7 Temmuz Sayısal Sayısal Loto sonuçları şöyle: 3 - 8 - 13 - 20 - 30 - 46

30 HAZİRAN SAYILSAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz haftaki yani 30 Haziran tarihindeki çekilişte 5 bilen 133 kişi 5 bin 429'ar lira, 4 bilen 7 bin 556 kişi 72 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 138 bin 242 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 510 bin 790 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

30 Haziran Sayısal Loto sonucu: 06 - 07 - 17 - 18 - 20 - 46

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.714.105,15 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 133 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.429,00 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.556 Kişi Başına Düşen İkramiye 72,40 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 138.242 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,05 TL

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.