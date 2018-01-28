Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen ' Sayısal Loto' çekilişinde, 1107. hafta heyecanı yaşandı. Tam 1107. haftadır Sayısal Loto çekilişi yapılan oyunda bu hafta; 5 bilen 149 kişi 6 bin 7 lira 80'er kuruş, 4 bilen 8 bin 728 kişi 77 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 164 bin 463 kişi 11 lira 55'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli, kuponunu İstanbul'un Kadıköy ilçesinden yatırdı.

Çekilişte toplam 7 milyon 512 bin 60 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 224 bin 773 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 243 bin 195 lira 60 kuruş aktarılacak.

Sayısa Loto 1107. Hafta Sonuçları (27 Ocak 2018)

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Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 1

Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 149

Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 8.728

Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 164.463

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KADIKÖY

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