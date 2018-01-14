Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen ' Sayısal Loto' çekilişinde, 1105. hafta heyecanı yaşandı. Tam 1105. haftadır Sayısal Loto çekilişi yapılan oyunda bu hafta; 5 bilen 154 kişi 5 bin 639 lira 70'er kuruş ikramiye kazanırken, 4 bilen 8 bin 783 kişi 74 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı. Diğer yandan Sayısal Loto'da 3 bilen 162 bin 492 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Herkes tarafından merak edilen büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ile Denizli'nin Merkezefendi ilçelerinden yatırdığı ortaya çıktı.

Sayısal Loto çekilişinde toplam 7 milyon 288 bin 299 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı. Ayrıca hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 157 bin 218 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 205 bin 757 lira 47 kuruş aktarılacak.

Sayısal Loto 1105. Hafta Sonuçları

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Sayısal Loto'da 6 bilen kişi sayısı : 2

Sayısal Loto'da 5 bilen kişi sayısı : 154

Sayısal Loto'da 4 bilen kişi sayısı : 8.783

Sayısal Loto'da 3 bilen kişi sayısı : 162.492

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: DENİZLİ / MERKEZEFENDİ - TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA

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