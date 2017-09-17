Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle açıklandı. Sayısal Loto'nun 1088'inci hafta çekilişi için biletlerini satın alanlar, kazandıran numaraları merak ediyor. 16 Eylül 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 3 milyon 586 bin 64 lira 40 kuruş haftaya devretti. İşte 16 Eylül 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO 16 EYLÜL 2017

Sayısal Loto'nun 1088'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 05, 20, 36, 41, 45 ve 46 olarak belirlenirken, 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 586 bin 64 lira 40 kuruşluk büyük ikramiye 2'nci devrini gerçekleştirdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 5 bin 498 lira 15er kuruş, 4 bilen 7 bin 440 kişi 79 lira 75er kuruş, 3 bilen 141 bin 910 kişi 11 lira 85er kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 2. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.586.064,40 TL 5 bilen kişi sayısı : 144 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.498,15 TL 4 bilen kişi sayısı : 7.440 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 79,75 TL 3 bilen kişi sayısı : 141.910 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11,85 TL

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları, resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Çekiliş sonuçları en geç 21:45'e kadar belirlenir ve vatandaşlara duyurulur.

Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, en geç 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekler.

Aynı zamanda sonuçların açıklandığı sayfada ikramiye bilgileri, çekilişin yapılış videosu ve büyük ikramiyeyi kazanan il/ilçe bilgileri de yer almaktadır. Sayısal Loto sonuçları açıklandığında, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçlarına erişebilirsiniz.

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SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTA 1 MİLYON 706 BİN LİRA DEVRETTİ

9 Eylül 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 03 - 08 - 17 - 18 - 32 - 38

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1087. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 706 bin 461 lira ikramiye devretmişti. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 143 kişi 5 bin 25 lira 25'er kuruş, 4 bilen 8 bin 792 kişi 61 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 151 bin 513 kişi de 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazanmıştı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.706.461,01 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 143 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.025,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 8.792 Kişi Başına Düşen İkramiye 61,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 151.513 Kişi Başına Düşen İkramiye 10,05 TL

SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.



Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.



İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.



Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,



* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,



* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,



* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.