Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto'da 1115. hafta çekilişi de dün akşam tamamlandı. Gerçekleştirilen çekilişle birlikte haftanın kazanan numaraları belirlenirken ikramiye bilgileri de belli oldu. İşte 25 Mart Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SAYISAL LOTO'DA KAZANAN YOK

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan 1115. hafta Sayısal Loto çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.

24 Mart 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 04 - 06 - 36 - 37 - 39 - 43

Yapılan çekilişte 6 bilen olmayınca 2 milyon 23 bin 686 liralık büyük ikramiye haftaya devretti. Öte yandan çekilişte 5 bilen 147 kişi 5 bin 798 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 371 kişi 87 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 142 bin 645 kişi de 12 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 2.023.686,99 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 147 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.798,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.371 Kişi Başına Düşen İkramiye 87,50 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 142.645 Kişi Başına Düşen İkramiye 12,65 TL

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