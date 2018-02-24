Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1111. hafta heyecan... 6, 5, 4 ve 3 bilen talihli veya talihlilerin ikramiye kazandığı Sayısal Loto'da sonuçlar için heyecanlı bekleyşi sona erdi ve kazanan numaralar belirlendi. İşte 24 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU
24 Şubat 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 5 - 7 - 10 - 17 - 20 - 21
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 1 milyon 829 bin 774 lira 30 kuruş ikramiye devretti. Öte yandan çekilişte 5 bilen 250 kişi 3 bin 83 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 11 bin 242 kişi 51 lira 90'ar kuruş ve 3 bilen 170 bin 798 kişi de 9 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|1. Devir
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.829.774,30 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|250
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.083,30 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|11.242
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|51,90 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|170.798
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|9,55 TL
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUYOR?
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişleri her hafta düzenli olarak Cumartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişlerin başlamasıyla birlikte haftanın kazanan numaraları belirlenir. Çekiliş en geç 21:45'te sona ermektedir ve 21:45'ten itibaren vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden haftanın kazanan numaralarını, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosunu görüntüleyebilir.
Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde bulunan Canlı Çekiliş bağlantısı ile çekilişi canlı olarak izleyebilir.
SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 1110. hafta çekilişinde 6 bilen 2 talihli 2 milyon 999 bin 315 lira 60'ar kuruş ikramiye kazanmıştı.
17 Şubat 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 03 - 05 - 08 - 32 - 35 - 36
Öte yandan çekilişte 5 bilen 255 kişi 3 bin 494 lira 75'er kuruş, 4 bilen 10 bin 67 kişi 66 lira 45'er kuruş ve 3 bilen 176 bin 909 kişi de 10 lira 70'er kuruş ikramiye kazanmıştı.
İkramiye Bilgileri
|6 Bilen Kişi Sayısı
|2
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2.999.315,60 TL
|5 Bilen Kişi Sayısı
|255
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3.494,75 TL
|4 Bilen Kişi Sayısı
|10.067
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|66,45 TL
|3 Bilen Kişi Sayısı
|176.909
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|10,70 TL
Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin Ankara'nın Çankaya ve İstanbul'un Avcılar ilçelerinden kuponlarını oynadıkları tespit edildi.
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