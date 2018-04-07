Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz hafta 6 bilenin olmadığı Sayısal Loto'da 4 milyon 151 bin 636 lira ikramiye devretti. Gerçekleştirilen çekilişle birlitek bu haftanın kazanan numaraları da belli oldu. İşte 7 Nisan Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye bilgileri...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

7 Nisan 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 8 - 15 - 20 - 29 - 39 - 41

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLUYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Cumartesi akşamları çekilişi yapılan Sayısal Loto'da bu haftanın çekilişi de merakla bekleniyor. MPİ'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişler en geç 21:45'te sona ermekte ve kazanan numaralar belli olmaktadır. Vatandaşlar, saat 21:45 itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmesi gerekmektedir. Çekiliş bu ekranda canlı olarak yayınlanmaktadır.

SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 31 Mart 2018 tarihli 1116. hafta çekilişinde 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye olan 4 milyon 151 bin 636 lira ikramiye devretti.

31 Mart 2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 08 - 15 - 20 - 29 - 39 - 41

Çekilişte 5 bilen 188 kişi 4 bin 767 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 929 kişi 75 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 168 bin 107 kişi de 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 2. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 4.151.636,34 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 188 Kişi Başına Düşen İkramiye 4.767,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 8.929 Kişi Başına Düşen İkramiye 75,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 168.107 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,30 TL

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